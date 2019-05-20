Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады
- 20.05.2019, 10:50
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На принятие некоторых законопроектов у депутатов есть два месяца.
Шестой президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность, объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Как сообщает корреспондент издания gordonua.com. Oб этом он заявил, выступая на торжественном заседании парламента 20 мая.
Зеленский заявил, что досрочные выборы в парламент должны пройти через два месяца.
Он призвал парламент принять некоторые законопроекты, среди которых снятие депутатской неприкосновенности, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение и другие.
"У вас на это будет два месяца. Я распускаю Верховную Раду VIII созыва", – сказал Зеленский депутатам.
Других деталей он не озвучил.