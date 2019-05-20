Ультраправые Австрии теряют популярность после скандала 20.05.2019, 17:04

Партия свободы потеряла 5% рейтинга.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала OE24.

Если бы выборы в Австрии состоялись в следующее воскресенье, то Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца набрала бы 38% голосов (+4% по сравнению с последним опросом).

Второе место заняли бы социал-демократы - 26% (+ 1%), а Партия свободы стала бы лишь третьей - 18%, что на 5% по сравнению с прошлым опросом.

Опрос также показал, что 83% респондентов считают правильной отставку Штрахе, лишь 17% полагают, что он должен оставаться в должности.

Опрос проводился 18-20 мая.