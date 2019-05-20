Нефтяной тандем России и ОПЕК затрещал по швам 2 20.05.2019, 19:03

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РФ призывает увеличить добычу нефти из-за падающей экономики. Саудовская Аравия возражает.

Соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное странами ОПЕК и Россией в 2016 году и с тех многократно продлевавшееся, столкнулось с новыми трудностями.

Два ключевых участника сделки - Россия и Саудовская Аравия - разошлись в оценках дальнейших действий на нефтяном рынке, которому с одной стороны грозит дальнейший рост сланцевой добычи в США, а с другой - санкции против Ирана, вырезающие из мировых поставок третьего по объемам добычи члена ОПЕК, передает finanz.ru.

Саудовская Аравия выступает за то, чтобы продолжать добиваться «плавного снижения мировых запасов нефти», заявил по итогам встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Джидде глава Минэнерго королевства Халед аль-Фалих.

«Мы должны продолжать путь, начатый два с половиной года назад», - сказал он, добавив, что запасы нефти в хранилищах США и стран ОЭСР снова растут, и это «критический фактор для рынка».

Кроме того, Иран, вероятно, продает больше нефти, чем показывает официальная статистика, заявил аль-Фалих. Все это указывает на «деликатную ситуацию», в которой оказался мировой рынок, добавил он.

Россия же призывает смягчить квоты на добычу, в рамках которых с начала 2019 года 14 стран-экспортеров «черного золота» убрали с рынка 1,2 млн баррелей ежедневного производства.

Минэнерго РФ не исключает возникновения дефицита нефти летом на фоне сезонного повышения спроса, сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Александр Новак.

«В летний период, на мой взгляд, запасы должны падать, и, наоборот, на рынке возникает дефицит, который требует обеспечения предложения. Поэтому Россия в данном случае имеет возможности для потребителей в случае необходимости увеличить объемы поставок, и мы такую опцию рассматриваем», - заявил министр.

По его словам, мониторинговый комитет рассмотрел возможность смягчения условий сделки, срок которой истекает в июне, однако конкретных рекомендаций не вынес.

Не удалось договорить ни об объемах добычи с июля, ни о том, стоит в принципе продлевать соглашения и с какими параметрами.

«Через месяц будет понятно, какое предложение на рынке, в том числе и странами, относительно которых санкции были введены, какой спрос будет с учетом того, что мы видим замедление спроса на нефть», - объяснил Новак.

Данные ОПЕК подтверждают дилемму, перед которой оказались страны-участницы сделки. По расчетам картеля, в третьем квартале спрос на нефть ОПЕК вырастет до 31,2 млн баррелей в сутки - это на 700 тысяч баррелей выше текущей добычи. Однако в четвертом квартале он упадет до 29,74 млн баррелей в день, что заметно меньше производства на конец первого квартала (30,44 млн баррелей).

Позиция России отчасти понятна: сокращение нефтедобычи бьет по показателям промышленности и экономики в целом, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. По итогам первого квартала ВВП РФ вырос всего на 0,5% - это минимум с конца 2017 года. Относительно четвертого квартала экономика и вовсе падает - на 1,6%, оценивает Тремасов. «Это самый грандиозный обвал со времен кризиса 2008-09 гг», - говорит такого: настолько резкого снижения не было даже на пике санкционной войны с Западом.

Увеличение добычи нефти также может быть в числе уступок, которые Кремль готов предложить администрации Дональда Трампа. Последний, напомним, неоднократно критиковал ОПЕК в прошлом году, требуя немедленно снизить цены и увеличить поставки, и возобновил выпады через Twitter в феврале.

Россия могла бы обсудить с США «ситуацию на рынке энергетики», заявил президент РФ Владимир Путин, встречая в Сочи 14 мая главу Госдепа Майка Помпео.

«Мы знаем, что Соединенные Штаты становятся и уже стали крупнейшим производителем нефти, и в этом смысле у нас тоже есть о чем говорить с точки зрения стабильности на мировых энергетических рынках», - сказал Путин, не уточнив, какие конкретно вопросы могли бы обсудить страны.