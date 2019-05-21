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Новый посол РФ откладывает приезд в Беларусь

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  • 21.05.2019, 18:31
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ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
ФОТО: RIA.RU

Ранее Дмитрий Мезенцев заявлял, что прибудет в Беларусь в конце мая.

Глава экономического комитета Совета Федерации России Дмитрий Мезенцев, назначенный послом РФ в Беларуси, будет просить о досрочном сложении полномочий сенатора на заседании, созванном на 29 мая.

«2 июня уже вылетаю в Минск», – сказал сенатор на заседании комитета 21 мая, сообщает РИА «Новости» .

По его словам, он уже участвует в подготовке к минскому концерту ко Дню России, что празднуется 12 июня.

На прошлой неделе Дмитрий Мезенцев заявлял, что прибудет в Беларусь в конце мая. Он полагал, что вопрос о досрочном сложении полномочий сенатора в связи с его назначением на новую должность может быть рассмотрен 22 мая. Но сейчас сложение полномочий перенесено на неделю позже.


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