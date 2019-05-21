Мужчина, который взобрался на Эйфелеву башню, оказался россиянином 21.05.2019, 20:44

Мужчина провел на башне шесть часов.

Мужчина, которого задержала полиция Парижа после его попытки 20 мая залезть на вершину Эйфелевой башни по внешним конструкциям, оказался россиянином. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает BFMTV (перевод - gordonua.com).

По данным телеканала, речь идет о "российском просителе убежища с суицидальными наклонностями".

"Альпинист" не был взят под стражу, поскольку инцидент с памятником культуры этого не предполагает, но будет вызван на открытые слушания для дачи пояснений.

Фото: ЕРА

20 мая тысячи туристов были эвакуированы после того, как один из посетителей неожиданно перелез через ограждение смотровой площадки Эйфелевой башни и начал карабкаться вверх. Пожарные и полицейские переговорщики уговорили мужчину перейти в безопасное место, после чего его задержала полиция.