Канны-2019: Девять самых ожидаемых фильмов 22.05.2019, 14:57

Всего в конкурсной программе Каннского кинофестиваля в этом году представлен 21 фильм.

14 мая открылся очередной, 72-й по счету Каннский кинофестиваль, который продлится до 25 мая. Русская служба BBC собрала список фильмов, которые, как ожидается, привлекут больше всего внимания и критиков, и публики.

1) "Мертвые не умирают" (The Dead Don't Die)

Кинофестиваль стартует во вторник с официальной премьерой американского кинорежиссера Джима Джармуша, который привез в Канны черную комедию "Мертвые не умирают".

Она сделана в вечно живом жанре "зомби" и может похвастаться звездным составом - Билл Мюррей, Хлоя Севиньи и Адам Драйвер, которые играют полицейских, Тильда Суинтон исполняет роль инспектора морга. Все они пытаются защитить провинциальный городок Сентервиль от нашествия полчищ зомби, среди которых - Игги Поп, Сара Драйвер и Кэрол Кейн.

"Мертвяк" Игги Поп уже появлялся в фильме Джармуша 2016 года "Дайте мне опасность", который был посвящен рок-группе Stooges.

Премьера этого фильма будет транслироваться одновременно в более чем 400 кинотеатрах по всей Франции.

2) "Крошка Джо" (Little Joe)

Фильм "Крошка Джо" скрывает за милым названием страшную фантастическую историю о генетически модифицированном цветке, который вызывает странные изменения в поведении людей и всего живого.

В нем играют британские актеры Эмили Бичем и Бен Уишоу.

Австрийский режиссер фильма Джессика Хаузнер - одна из всего четырех женщин-режиссеров, фильмы которых представлены в конкурсной программе этого года.

Джейн Кэмпион остается пока единственной женщиной-режиссером, которая получила "Золотую пальмовую ветвь" за драму "Пианино" в 1993 году.

3) "Жаль, что мы вас не застали" (Sorry We Missed You)

Кен Лоуч возвращается в Канны в этом году с новым британским фильмом, сценарий которого был написан Полом Лаверти.

82-летний кинорежиссер дважды был лауреатом Канн - в первый раз в 2006 году за историческую драму про Ирландию "Ветер, который качает вереск". Спустя десять лет он повторил свой успех с фильмом "Я, Дэниел Блейк", который поднимал темы безработицы и бедности в Британии.

Этот фильм вызвал общенациональную дискуссию. Кен Лоуч продолжает остросоциальную направленность в новой картине, рассказывающей о тяжелой жизни на грани нищеты курьера по доставке товаров и его жены-медсестры, которые пытаются сохранить семью, перебиваясь временными заработками.

Еще один ветеран, 75-летний американец Терренс Малик, возвращается в этом году в строй с новой исторической драмой "Скрытая жизнь", в которой рассказывается история жизни Франца Ягерстеттера, пацифиста из Австрии, которые отказался сражаться за нацистов в годы Второй мировой войны.

Малик получил "Золотую пальмовую ветвь" в 2011 году за фильм "Древо жизни" - экспериментальную картинку, в которой Брэд Питт, Шон Пенн и Джессика Честейн размышляли о смысле жизни и прочих экзистенциальных вопросах.

Среди других титанов современного кинематографа в Канн прибывает также Педро Альмодовар с новым фильмом о старом кинорежиссере, переживающим упадок и творческий кризис - "Боль и слава", в котором снялись Антонио Бандерас и Пенелопа Крус.

4) "Атлантика" (Atlantics)

Франко-сенегальская кинорежиссер Мати Диоп станет первой женщиной африканского происхождения, участвующей в киноконкурсе в Каннах. Она представит свой первый фильм "Атлантика".

Главную роль в нем исполняет Маме Сане (на фото), играющая молодую женщину в столице Сенегала Дакаре, чей любовник бежит морем в Европу в поисках лучшей жизни.

Тема миграции, как и тема "брексита" и его возможного воздействия на киноиндустрию, будет обсуждаться в рамках форумов на кинофестивале этого года.

5) "Ракетчик" (Rocketman)

За пределами киноконкурса фестиваля состоится премьера биографической киноленты об Элтоне Джоне.

Он сделан режиссером Декстером Флетчером, который спас другую рок-биографию, хит 2018 года "Богемская рапсодия", после увольнения режиссера Брайана Сингера.

Интересно, что "Ракетчик" спродюсирован самим сэром Элтоном Джоном и его партнером Дэвидом Фернишем. Тэрон Эджертон, который играет Элтона, недавно рассказал, что постарался отразить лучшие и худшие черты музыканта.

"Элтон дал мне полную свободу действий - иногда я играл его в весьма неприглядном виде", - говорит актер.

6) "Диего Марадона"

Также вне конкурса в воскресенье будет показан новый документальный фильм-биография еще одной знаменитости - футболиста Диего Армандо Марадоны.

Это последняя по счету работа Азифа Кападия, который получил Оскара за свой полнометражный документальный фильм о покойной поп-певице Эми Уайнхаус.

Он также снял в 2011 году фильм о жизни и смерти бразильского автогонщика Айртона Сенны.

В новом фильме сам Диего Марадона рассказывает историю о том, как самый знаменитый футболист мира и самый дисфункциональный город в Европе (Неаполь) идеально дополняют друг друга.

7) "Слишком стар, чтобы умереть молодым" (Too Old To Die Young)

Продолжающиеся переговоры между боссами Канн и Netflix Скоттом Стубером и Тедом Сарандосом означают, что фильмы, снятые Netflix, уже второй год будут отсутствовать на кинофестивале. Как сказал директор фестиваля Тьерри Фремо, "мы не готовы приветствовать фильмы, которые не будут показываться в кинотеатрах".

Принципиальная позиция Каннского кинофестиваля не всегда идет ему на пользу, как было в прошлом году, когда Netflix добился глобального успеха с фильмом "Рома", получившим Оскара. Но принцип есть принцип…

Несмотря на это, два эпизода нового телесериала датского режиссера Николаса Виндинга Рефна "Слишком стар, чтобы умереть молодым", сделанного на деньги Amazon TV, будут показаны на фестивале вне конкурса.

Это криминальная драма в жанре "нуар" о пережившем утрату партнера полицейском в Лос-Анджелесе, который выслеживает его убийцу.

8) "Паразит"

Не по своей вине южнокорейский режиссер Пон Джун-хо был отчасти причиной конфликта между Каннами и Netflix.

Один из его более ранних фильмов - "Окча", съемки которого профинансировал Netflix, прошел отборочный конкурс в 2017 году, что вызвало критику общественности и заставило руководство фестиваля изменить свою политику.

На этот раз на конкурс представлена снятая на корейском языке трагикомедия, которая поднимает классовые и семейные проблемы. Она финансировалась традиционным образом и поэтому была принята на конкурс.

При этом споры о возможности включения в кинофестиваль фильмов, сделанных гигантами стриминга, никуда не денутся, учитывая, что в этой области вот-вот должны появиться такие старые новые имена, как Apple+, не говоря уже о новых стриминговых сервисах фирм Disney и Warner.

9) "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time In Hollywood)

И, наконец, как и ожидалось всеми, Квентин Тарантино успел доделать новую ретроспективу "Однажды в Голливуде", которая будет участвовать в конкурсе.

Но куда большее изумление вызывают неожиданные сообщения о прибытии в Канны Сильвестра Сталлоне, который будет промотировать свой новый фильм "Рэмбо V: Последняя кровь", а также Мела Гибсона, который сыграл роль Санта-Клауса в комедии "Толстяк".

В ленте Тарантино, действие которой происходит в 1969 году на фоне убийств Мэнсона, главную роль исполняет Брэд Питт, играющий каскадера, заменяющего в трюках голливудского актера, образ которого навеян, по слухам, покойным Бертом Рейнольдсом и которого играет Леонардо Ди Каприо, а Марго Робби исполняет роль трагически погибшей Шэрон Тейт.

Тарантино, как сообщалось, провел в монтажной студии последние несколько месяцев и выражал желание представить свой новый фильм на 35-миллиметровой пленке, как в старые времена.

Премьера фильма "Однажды в Голливуде" состоится во вторник 21 мая, ровно через 25 лет после премьеры культового фильма Тарантино "Криминальное чтиво", который получил в 1994 году "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Если этот триумф повторится, это будет настоящим голливудским хэппи-эндом.