Как выглядит закрытый коттеджный поселок за Национальной библиотекой, где живут Жарко и Белый 2 22.05.2019, 16:03

Простому минчанину не попасть в этот мир богачей.

В Минске существует несколько закрытых коттеджных поселков. В их числе — улица Евгения Глебова в квартале за Национальной библиотекой. Это тот самый коттеджный поселок, в котором обосновался бывший министр здравоохранения и вице-премьер Василий Жарко, пишет nn.by.

Простому минчанину вряд ли удастся попасть в этот мир богачей: по периметру ограждение, а единственный вход закрыт шлагбаумом.

Элитная улица застроена компанией «Тапас», известной прежде всего персоной бизнесмена Павла Белого. Он один из лучших хоккеистов команды Лукашенко и играет с диктатором в одной тройке.

Белому принадлежит 88% уставного фонда компании «Тапас». Еще 10% у его бизнес-партнера Александра Савицкого. Остаток раскидан между несколькими юрлицами.

Коттеджи в поселке стоили до $1,2 миллиона в зависимости от площади.

Что представляет собой закрытая улица Глебова? Смотрите фоторепортаж.

Явного запрета на вход и проезд нет, но охрана отслеживает непрошеных гостей. Контрольно-пропускной пункт на фото — справа за шлагбаумом.

Двинемся вдоль улицы Глебова. Здесь вплотную стоят три очень похожих дома.

Вот как выглядят с тыльной стороны те самые три дома.

Далее улица Глебова поворачивает направо. Большинство домов здесь уже продано. Кто здесь живет? Два учредителя крупного предприятия из Борисова, бизнесмен из Ливана… Есть граждане и России, и Украины.

Наибольший же интерес для белорусской общественности представляет, конечно, коттедж Василия Жарко. В 2018 году экс-чиновник проскочил между капелек дождя: были задержаны десятки высокопоставленных медиков, однако он, бывший министр здравоохранения, остался на свободе.

Коттедж Василия Жарко.

Коттедж Василия Жарко сильно отличается от остальных, построенных в едином архитектурном стиле. На фото справа от него — один из домов Павла Белого (их здесь несколько).

Сбоку от дома Жарко — небольшое разворотное кольцо. Это тупик улицы.