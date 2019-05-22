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Hовая оптическая иллюзия стала хитом Сети

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  • 22.05.2019, 16:45
  • 3,387
Фото: depositphotos

Первое впечатление от фотографии врезается в память.

Пользователей соцсетей удивило фото "ужасающе тощих" ног, опубликованное дизайнером Мансуром Гавриелем в инстаграме, пишет сайт ria.ru

На снимке юбка модели, закрывающая часть голени, оказалась того же цвета, что и фон. Однако многие комментаторы не заметили этого и всерьез испугались "худобы" девушки.

"Это действительно нездоровое изображение тела", — отметила annabelhought.

Другие пользователи смогли распознать оптическую иллюзию, но признались, что первое впечатление от фотографии уже не сотрется из памяти.

"Я так долго не мог понять, в чем тут дело, и даже сейчас я чувствую, что из-за этого мне будут сниться кошмары", — написала elodiewrites.

В комментариях отметили, что снимок получился крайне неудачным, и посоветовали дизайнеру ответственнее относиться к публикуемому контенту.


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