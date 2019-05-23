Reuters: Пентагон рассматривает отправку пяти тысяч солдат на Ближний Восток 23.05.2019, 21:25

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Дополнительные войска будут выполнять оборонительные функции.

Министерство обороны США рассматривает вариант отправки 5000 военнослужащих на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, сообщает «Новое время».

Американские чиновники, выступая на условиях анонимности, сообщили, что запрос поступил от Центрального командования США.

Один из собеседников отметил, что дополнительные войска на Ближнем Востоке будут выполнять оборонительные функции.

В то же время глава Пентагона заявил, что США могут отправить дополнительные войска на Ближний Восток, не уточнив их численность, передает AFP.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон готовится ознакомить Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тысяч военных.