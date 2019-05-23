закрыть
23 мая 2019, четверг, 21:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Reuters: Пентагон рассматривает отправку пяти тысяч солдат на Ближний Восток

  • 23.05.2019, 21:25
ФОТО С САЙТА NEWS.LIGA.NET

Дополнительные войска будут выполнять оборонительные функции.

Министерство обороны США рассматривает вариант отправки 5000 военнослужащих на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, сообщает «Новое время».

Американские чиновники, выступая на условиях анонимности, сообщили, что запрос поступил от Центрального командования США.

Один из собеседников отметил, что дополнительные войска на Ближнем Востоке будут выполнять оборонительные функции.

В то же время глава Пентагона заявил, что США могут отправить дополнительные войска на Ближний Восток, не уточнив их численность, передает AFP.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон готовится ознакомить Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тысяч военных.


популярное за неделю

Мнение

«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова Андрей Санников
Меня будут судить за почтение памяти деда
Меня будут судить за почтение памяти деда Ольга Николайчик
Из Дроздов с нелюбовью
Из Дроздов с нелюбовью Ирина Халип
Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный
Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный Николай Статкевич