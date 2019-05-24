Илон Маск запустил в космос спутники для глобальной раздачи интернета 43 24.05.2019, 7:35

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Фото: Flickr / SpaceX

Ракета Falcon с 60 спутниками успешно стартовала с космодрома во Флориде.

Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками, ставшими первыми в рамках миссии Starlink, успешно стартовала с космодрома во Флориде, сообщила американская компания SpaceX.

Запуск ракеты с мыса Канаверал произошел в пятницу в 02.30 UTC (05.30 по Минску).

После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Ранее запуск ракеты несколько раз переносился, сначала из-за погодных условий, а затем из-за необходимости перепроверить системы оборудования.

Как написал в своем Twitter глава компании Илон Маск, "миссия Starlink станет самым тяжелым грузом для SpaceX, составляющим 18,5 тонны".

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falkon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов.