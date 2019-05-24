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Президент киевского Динамо рассказал о перспективах Хацкевича в команде

  • 24.05.2019, 16:11
Игорь Суркис

Будет ли Суркис искать замену белорусскому тренеру?

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не ведет переговоры с Адамом Навалкой и Индржихом Трпишовски по возглавлению киевского клуба, пишет «Трибуна».

«Не верьте слухам. Ни с кем из них я не веду переговоров.

Как я и говорил раньше, после конца сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером», – сказал Суркис.


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