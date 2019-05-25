Общество меняется сильнее, чем нам кажется 2 Дмитрий Милин

25.05.2019, 11:34

Поколение Y во всем мире заметно разочаровано в традиционных институтах.

Поколение Y (люди 24–35 лет на момент опроса). Общемировые тенденции у россиян выражены сильнее, чем у их сверстников по всему миру. Общество в России меняется сильнее, чем нам кажется.

Опрос Deloitte:

- Скрепы: Поколение Y во всем мире заметно разочаровано в традиционных институтах. В среднем по миру 73% опрошенных считают, что политические лидеры не способны сделать мир лучше; 66% думают так и о религиозных лидерах. В России этот скепсис сильнее: в неспособности политиков изменить мир к лучшему уверены 82% опрошенных россиян, религиозных лидеров – 86%.

- Условия на родине. Удовлетворены своей жизнью 18% опрошенных в России, в мире – 29%. Двузначный разрыв и среди тех, кто прогнозирует улучшение экономической ситуации (в России – 11%, а в мире – 26%), а также социальной и политической ситуации (у нас – 10%, в мире – 22%). Ключевой фактор высокого недовольства молодежи в России происходящим – особенность политического режима, очень сильное давление государственного дискурса, пропаганды.

- Открытость миру. Больше всего поколение Y стремится увидеть мир: об этом заявили 57% респондентов в среднем и целых 70% в России.

Исследование подготовлено на основе опроса, проведенного в конце 2018 г. Deloitte опросила 13 416 человек из 42 стран мира – так называемое поколение Y, представители которого родились между январем 1983 г. и декабрем 1994 г. В эту выборку попали и россияне, 301 человек (выборка аналогична другим странам), в основном из городов-миллионников европейской части страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани.

Дмитрий Милин, Facebook