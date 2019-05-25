В РФ прокомментировали решение Международного трибунала по украинским морякам 3 25.05.2019, 16:55

2,107

Реакция страны-агрессора была крайне вялой.

Министерство иностранных дел РФ прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву (МТМП) о распоряжении временных мер по иску Украины.

Заявление обнародовано на сайте российского МИД, сообщает «Новое время».

«В ходе дальнейшего арбитражного разбирательства намерена (российская сторона — ред.) последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие в арбитраже юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств», — говорится в сообщении.

Характерно, что вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).