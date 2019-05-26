Роскошь главы РПЦ: экскурсия по владениям патриарха Кирилла 26.05.2019, 12:20

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ФОТО: RBC.UA

По количеству дворцов, резиденций и дач предстоятель РПЦ не сильно отстает от Путина.

Появившиеся в прессе сведения о выделении 2,8 млрд бюджетных рублей на новую резиденцию патриарха в Пушкине грозят новым скандалом. По количеству дворцов, резиденций и дач нынешний патриарх РПЦ не сильно отстает от президента РФ. И если его смиренная паства пытается разглядеть в этом парадоксальный признак «возрождения церкви», то светское общество просто перестает воспринимать эту корпорацию как религиозную, пишет «Новая газета».

История вопроса

Патриаршая и синодальная резиденция в московском Даниловом монастыре, патриаршие покои в Троице-Сергиевой лавре, таинственный Свято-Владимирский скит на Валааме, загородная резиденция в Переделкине площадью 30 га, полусекретный «Объект Скит» в Баковском лесничестве по соседству, «Духовно-просветительский центр…» с роскошным дворцом на берегу Черного моря под Геленджиком, шале в Швейцарии… Это лишь верхушка айсберга, который называется «Элитная недвижимость патриарха Кирилла».

Большинство патриарших дворцов не принадлежит Кириллу по праву собственности, и он не несет обязательств, связанных с их содержанием, перекладывая их на свою «многомиллионную» паству, а чаще — на спонсоров-благотворителей из среды крупнейших госкорпораций и чиновничества. Тем не менее все эти десятки тысяч квадратных метров, обставленных самой дорогой мебелью (патриарх предпочитает итальянскую) и оборудованных по последнему слову техники, вряд ли доступны простым смертным, включая епископов. Часть объектов охраняют сотрудники ФСО на деньги российских налогоплательщиков. А часть — как, например, новый дворец в Пушкине под Петербургом — и вовсе строит управление делами президента РФ, вкладывая миллиарды бюджетных рублей.

Резиденция патриарха на Валааме. Фото Александр Николаев / ТАСС/ Интерпресс

Отставной пресс-секретарь патриарха о. Владимир Вигилянский признал в одном из интервью: «Все ставропигиальные православные монастыри являются резиденциями патриарха». Этот статус является самым высоким, поскольку ставропигиальные приходы независимы от местной церковной власти и подчиняются напрямую патриарху. По данным «Википедии», сегодня в РПЦ насчитывается 33 ставропигиальных монастыря — как мужских, так и женских. Это и знаменитые Оптина пустынь, Новый Иерусалим, Валаам, Соловки, Пюхтица и малоизвестные, но эффективные с точки зрения «окормления спонсоров» Борисоглебский Аносин или Александро-Невский женские обители в Московской области.

При Алексии II не все они имели отдельно стоящие патриаршие резиденции на своих территориях, но Кирилл навел в этом вопросе порядок. Если монастырь хочет сохранить статус ставропигиального и соответствующий ему доступ к федеральным ресурсам, то он обязан выстроить и содержать патриаршую резиденцию, которая в некоторых случаях используется «хозяином» лишь один раз за несколько лет. Это вопрос статуса, а не практической целесообразности.

Кроме ставропигиальных монастырей есть еще десятки храмов, имеющих статус патриарших подворий, и соборов (типа храма Христа Спасителя или Елоховского в Москве), которые считают делом чести иметь свои отдельные покои для патриарха. Строительство и содержание всей этой гигантской недвижимости обходится РПЦ и ее спонсорам в миллиарды рублей ежегодно, что превосходит совокупный бюджет десятков епархий.

Это даже не «средневековая модель», а какой-то Древний Восток — Египет, работающий на фараона.

Патриарх Кирилл поднял стандарты предстоятельской жизни на недосягаемую высоту, не имеющую прецедентов в российской церковной истории. В каких условиях жили его предшественники?

Первый патриарх советского периода (после почти 200-летнего отсутствия патриаршества) Тихон (Белавин) жил на подворье Троице-Сергиевой лавры в Москве, а затем — под домашним арестом — в домике при входе в Донской монастырь.

Назначенный Сталиным в 1943 году патриарх Сергий (Страгородский) до своего назначения, занимал комнату в съемной квартире, где также размещалась и канцелярия, а затем переехал в особняк немецкого посла (бывшая усадьба Афросимовых) по адресу: Москва, Чистый переулок, 5, где до сих пор располагается рабочая резиденция патриарха.

Вид на резиденцию патриарха в Чистом пеерулке в Москве. Фото: РИА Новости

Его преемник, Алексий I, получил от советского правительства дачу в Переделкине, где имелся двухэтажный деревянный дом, покои в Троице-Сергиевой лавре и летнюю дачу на море при Успенском монастыре в Одессе.

Этим же пользовался и патриарх Пимен, лишь под конец жизни которого построили резиденцию в Даниловом монастыре.

При Алексии II число патриарших резиденций немного возросло, достигнув десятка. Однако предшественник Кирилла предпочитал жить в частной квартире в ЖК «Золотые ключи», а иногда прилетал отдохнуть в швейцарское шале тогда еще митрополита Кирилла.

Раньше — устами, например, председателя синодального Отдела по взаимодействию церкви и общества протоирея Всеволода Чаплина — Московская патриархия прямо оправдывала роскошь как часть «нелегкого креста патриаршего служения».

В анналы вошла его фраза: «Люди хотят, чтобы их иерархи выглядели не хуже, чем представители светской власти».

Состоит ли служение церкви в том, чтобы потакать подобным страстям «людей», и как все это соотносится с Основателем христианства, который «не имел, где главу преклонить», неизвестно. Зато известна заповедь, которую Иисус Христос дал Своим апостолам и их преемникам, отправляя их на проповедь: «Ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды» (Лук., 9:3).

Теперь — после серии громких скандалов, связанных с демонстративной роскошью патриарха, — патриархия подкорректировала риторику. Акцент ставится на то, что патриарх «практически» не имеет ничего своего, он — почти бомж и бессребреник. Все несметные богатства, которыми он пользуется, ему не принадлежат и своим наследникам (коих по официальной версии нет) он их не передаст, а все принадлежит церкви и России.

Может быть, по окончании нынешнего патриаршества в каком-нибудь из дворцов даже откроют детский дом или санаторий.

Появившиеся на этой неделе в прессе сведения о выделении 2,8 млрд бюджетных рублей на новую резиденцию патриарха в Пушкине его пресс-секретарь о. Александр Волков назвал «абсурдом». Оказывается, речь идет не о резиденции, а «о реконструкции шедевра русской архитектуры». Ну а то, что на территории «шедевра» два-три раза в год будет останавливаться патриарх в специально оборудованных для этого и тщательно охраняемых покоях, решено не называть словом «резиденция».

Пред вами суд и правда — все молчи!

Основной жилой резиденцией патриарха считается бывшая усадьба бояр Колычевых в подмосковном Переделкине, недалеко от одноименной железнодорожной платформы.

Патриаршья резиденция в Переделкине. Фото Юрий Машков / ТАСС

Еще в последние годы жизни Алексия II (который здесь и умер) площадь усадьбы была расширена более чем в 10 раз — с 2,3 до 30 гектаров, при этом отселили 600 местных жителей. При Кирилле было завершено обустройство нового трехэтажного дворца, к которому примыкают апартаменты для гостей, бытовые помещения и целый оздоровительный комплекс. Общую площадь охраняемых ФСО помещений оценить трудно, но очевидно, она измеряется тысячами квадратных метров.

По соседству с резиденцией построен собор св. Феодора Черниговского, на звоннице которого красуется знаменитый колокол «От солнцевской братвы».

Говорят, Кирилл эту резиденцию не жалует, поскольку его раздражают шум и вибрации от проходящей рядом железной дороги.

Чаще он живет на «Объекте Скит» (это официальное название!) за 10-метровым забором с колючей проволокой примерно в 10 км от Переделкина, напротив деревни со схожим названием Переделки Одинцовского района. «Объект», также охраняемый ФСО, построен на территории Баковского лесничества, причем значительная часть леса была вырублена. Еще сотни деревьев погибли позже от короеда. В отличие от переделкинского дворца, который более-менее просматривается снаружи, рассмотреть «Объект Скит» можно лишь со спутниковых снимков. Насколько можно судить по ним, основной дом и несколько вспомогательных построены в швейцарском стиле и стоят на границе частного леса и английского парка с прудами.

Наиболее скандальная патриаршая резиденция расположена в поселке Дивноморское под Геленджиком. Ее официальное название — «Духовно-просветительский центр РПЦ на юге России». Может, конечно, какие-то тайные ночные просветительские встречи в этом центре проводятся — судить не беремся. Но открытые источники патриархии никогда не публиковали сообщений о каких-либо духовных или просветительских мероприятиях.

Известно лишь, что в июне 2012 года в «центре» состоялось заседание Синода. Остальное время патриарх отдыхает и лечится в, разумеется, не принадлежащем лично ему «центре» один или в компании самых близких друзей и спонсоров. В прессу попадали фотографии его прогулок за штурвалом яхты и даже попыток погрузиться в Черное море в трусах. Резиденция под Геленджиком занимает 16 гектаров и была построена ценой уничтожения целого массива пицундской сосны, занесенной в Красную книгу. Местные жители и отдыхающие лишились выхода к морю, резиденция также разрезала оздоровительную «Тропу Щербины», построенную в XIX веке.

Против этих преступлений боролись местные экологи, которые смогли привлечь на свою сторону Совет по правам человека при президенте РФ. Но все их протесты были проигнорированы властями и правоохранительными органами. Когда в Дивноморское приезжает патриарх (а это случается до 10 раз в год), местные жители не могут купаться и рыбачить в море.

Официальная резиденция патриарха, где обычно проходят заседания Синода и встречи с официальными лицами, в том числе главами государств, находится в московском Свято-Даниловом монастыре. Ее строили на пожертвования всей Русской церкви и зарубежных соотечественников в 1980-е, накануне 1000-летия Крещения Руси.

Здание Синодальной резиденции патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве. Фото: РИА Новости

Резиденция делится на два крыла — патриаршее и синодальное, между которыми расположены парадная лестница и храм. Алексий II не жаловал это холодное серое здание, и оно постепенно ветшало. Как сообщил потом Кирилл:

«Усилиями наших благодетелей это здание было капитально перестроено… Мы перестроили фундамент, переложили всю площадь вокруг здания, обеспечив необходимую гидроизоляцию, а затем перешли к очень глубокому внутреннему ремонту».

Теперь интерьеры резиденции погрузились в столь любезную кирилловскому сердцу роскошь. Но патриарх здесь не живет, а лишь на несколько часов приезжает для участия в официальных мероприятиях и протокольной съемке.

Новый адрес протеста — Пушкин?

На днях интернет издание The Bell раскопало сведения о полузакрытом тендере (часть проектной документации проходит под грифом «секретно») на реставрацию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкин. Согласно официальным сведениям на сайте госзакупок, стоимость проекта составляет 2,8 млрд рублей, а заказчиком выступает управделами президента. Сам тендер проводился еще в октябре 2017 года, в качестве подрядчика в нем участвовала петербургская компания «Геоизол», которая «зашла на объект» только в нынешнем году, а завершить работы планируется к декабрю 2021-го.

Компания «Геоизол» обладает рядом признаков приближенности к Кремлю. Ее гендиректор Елена Лашмакова окончила в 1980-е Ленинградский горный институт имени Г.В. Плеханова, ректором которого является Владимир Литвиненко, имеющий репутацию друга Путина. Под его руководством в 1997 году, если верить официальным данным, Путин защитил диссертацию «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений: Санкт-Петербург и Ленинградская область». На следующий год там же и на схожую тему защитился Игорь Сечин. Первым замом Елены Лашмаковой также является выпускник этого института. «Геоизол» имеет все мыслимые допуски, в том числе лицензирована ФСБ на допуск к гостайне. В портфолио компании — Бурейская ГЭС, очень денежные газовые месторождения на Ямале, космодром Восточный и Красная Поляна.

Сотрудники компании «Геоизол» во время реставрационных работ на территории Феодоровского государева собора в городе Пушкин. Фото: РИА Новости

Необходимость столь «статусного» финансирования и исполнения госзаказа по церковному объекту пресс-секретарь патриарха объясняет так:

«Есть существенная проблема в размещении членов Синода, в их проживании на различных серьезных церковных мероприятиях. Для этих целей сейчас используется Новодевичий монастырь, но он не очень для этого подходит».

На нелепость такой аргументации указывает протодиакон Андрей Кураев, когда-то входивший в «команду патриарха Кирилла»:

«Где одну ночку в году в Петербурге провести членам Синода? Для этого нельзя арендовать госдачу. Нельзя снять номера в отеле. Надо обязательно иметь несколько домов в собственности… Я впервые вижу, чтобы под проведение однодневного рутинного и ничего не решающего мероприятия требовали выделения миллиардов и собственности. Вот если в Петербурге будет проводиться выездная коллегия какого-нибудь министерства — оно тоже потребует для этого строительства 5–6 особняков?»

После событий в Екатеринбурге попытка федеральных и церковных властей отжать у жителей Пушкина под весьма специфические «церковные нужды» еще одну прогулочную зону, да еще за их же налоги, неизбежно обернется новым взрывом протестов.

Гражданский Петербург уже хорошо зарекомендовал себя в «полемике» с РПЦ по поводу Исаакиевского собора. И сейчас в соцсетях нарастает гул возмущения.

Федоровский городок долго разрушался, никто за ним не следил, пишут жители Пушкина, но он все равно был любимым местом горожан.

«Из него можно сделать выставочный зал, музейный комплекс, место отдыха, но не закрытую церковную ВИП-резиденцию. В случае такой его ориентации Федоровский городок выпадет из культурного пространства города Пушкин, из него сделают закрытый церковный отель и все, — пишут горожане в фейсбуке. — Да еще он входит сейчас в зону ответственности Управления делами президента — ни мы, ни наши дети и внуки вообще никогда туда не попадем».

Против проектов управделами президента и патриархии готова восстать и православная общественность Северной столицы:

«Я православный человек, — пишет петербургский блогер, пожелавший остаться неизвестным, — моя семья исповедуется и причащается каждое воскресенье, и я вижу, какие репутационные потери в очередной раз жадность наших церковных руководителей принесет нашей церкви, будет то же, что в Екатеринбурге. Люди выйдут на улицу, будут протестовать. Кому это надо? Что, патриарху в его 2–3 приезда в год негде жить в Петербурге? Где-то ведь он жил до этого? И члены Синода где-то жили. Что, у нас забот больше нет — только резиденции епископам строить в федеральных памятниках? А в город ему отсюда удобно ездить? Значит, кортеж, машины с мигалками — мало хорошего для жителей Пушкина, будут пробки, опять же Церковь все будут ругать».

Реконструкция Феодоровского собора. Павел Каравашкин / ТАСС

Подобно Екатеринбургу, очередной «фестиваль церковной роскоши» в Пушкине хотят устроить на руинах исторических храмов и целых монастырских комплексов, которые никому ни в Кремле, ни в патриархии не интересны и не нужны.

Не далее как в начале этого года Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Санкт-Петербургскую епархию РПЦ за ненадлежащее содержание зданий Городищенского монастыря Рождества Богородицы на юго-западе Петербурга. Суд установил, что епархия (цитата по «Интерфаксу») «содержала фасады объекта в ненадлежащем техническом, санитарном, противопожарном состоянии; нарушила неизменность облика; не известила соответствующие органы обо всех имеющихся повреждениях; не принимала мер к предотвращению разрушения, в том числе не проводила противоаварийные работы»…

***

Искренне невозможно понять, какого революционного взрыва добивается патриарх Кирилл.

Глядя на используемые им дворцы и показную роскошь, которая привела к тому, что его фамилия часто упоминается в медиаскандалах, а репутация РПЦ упала так низко, что породила новую моду на атеизм среди молодежи, оставшиеся православные вынуждены впадать в конспирологию. Слишком уж грубо и последовательно разрушается репутация РПЦ.

Но протодиакон Кураев, хорошо знакомый с патриархийным закулисьем, склонен к более простому, психологическому объяснению: «Говорят, есть собаки, которые не могут остановиться в еде и обжираются до смерти».