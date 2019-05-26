Трамп отрежет Китай от высоких технологий 9 26.05.2019, 15:23

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Президент США открывает «новый фронт».

Торговая война Дональда Трампа с Китаем пока затрагивала только импорт, но теперь президент открывает новый фронт, и в качестве оружия он будет использовать американский экспорт, пишет finanz.ru.

Администрация Трампа пытается перекрыть Пекину доступ к ключевым технологиям, ограничивая продажу наиболее важных произведенных в США компонентов китайской Huawei Technologies Co. США обсуждают включение в черный список еще по меньшей мере пяти компаний КНР.

Эти меры являются частью более масштабных действий США по ужесточению режима экспортного контроля, который на протяжении десятилетий препятствовал продаже оборонных технологий странам-изгоям и конкурентам. Происходящее беспокоит бизнес: по мере того как торговая война перерастает в широкомасштабный технологический конфликт с Китаем, США в конечном итоге могут навредить собственному экономическому будущему.

Администрация США с прошлого года в закрытом режиме обсуждает с компаниями и промышленными группами обновленный список товаров, в отношении которых действуют экспортные ограничения Министерства торговли, и в ближайшие недели этот процесс может принести конкретные результаты.

"Ястребы" в администрации президента настаивают на широких формулировках, чтобы ограничить экспорт технологий в области искусственного интеллекта, робототехники и 3D-печати. Их они выделяют как важные для поддержания конкурентоспособности. Новые правила также могут ограничить возможности компаний по найму иностранных инженеров и ученых для работы в упомянутых отраслях.