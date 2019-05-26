В Польше явка на выборах в Европарламент в два раза превышает предыдущую 26.05.2019, 16:43

ФОто: WP Wiadomości

Поляки выбирают 52 евродепутата из 866 кандидатов.

- В Польше явка на выборах в Европарламент, по состоянию на 12 часов, составила 14,39 процента, - сказал заместитель председателя Национальной избирательной комиссии Сильвестр Марсиниак во время второй воскресной конференции. Об этом сообщает сайт tvn24.pl.

Это почти в два раза больше, чем на предыдущих европейских выборах 2014 года - тогда посещаемость в 12 часов составила 7,31 процента.

В воскресенье по всей Польше выборы в Европарламент проходят с 7 часов утра. Голосование закончится в 21.00.

Поляки выберут 52 члена Европарламента из 866 кандидатов. За один мандат поборется в среднем 17 кандидатов.

Средний возраст кандидатов в Европарламент составляет 46 лет. Самому молодому кандидату 21 год.

Официальные результаты выборов в Польше станут известны в понедельник поздно вечером или во вторник.