Беда России не в сырьевой экономике, а в дураках и подлецах 2 Павел Пряников

27.05.2019, 13:47

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ПАВЕЛ ПРЯНИКОВ

Дело не в сырьевой экономике, а в хороших институтах и хорошем перераспределении.

Писатель Иванов на интервью у Дудя опять обсуждает заезженную пластинку: про сырьевое проклятие России. Дудь тоже важно соглашается с этим.

Устал уже повторять, что в сырьевой (тем более аграрно-сырьевой) экономике нет ничего стыдного и архаичного. Несколько самых развитых стран мира, с хорошим положением во множестве рейтингов (человеческого развития, городов, низкой преступности, продолжительности и качества жизни, и т.п.) – сырьевые.

Например, Австралия. Процентов 80-90 ее экспорта это – железная руда, уголь, нефть, газ, а также сельское хозяйство (пшеница, мясо, вино, фрукты и т.д.) В этом отношении прямо наш брат-близнец. Также близнец по климатической суровости и расселению. 80% ее территории непригодно для жизни из-за жары и дефицита влаги. А у нас 80% - из-за холода. Жизнь сконцентрирована вокруг нескольких мегаполисов (Сидней, Мельбурн, Брисбен, Перт) – как и у нас – вокруг Москвы, Питера и Причерноморья. Тоже многонационалия и многоконфессионалия (изначальный субстрат – вообще каторжники, как у нас в Сибири).

И ничего, не переживает Австралия по поводу того, что она аграрно-сырьевая страна. Хорошие политические и социальные институты, открытость миру, демократия, отсутствие милитаризма и реваншизма, грамотное перераспределение денег сделали из примитивной по экономике страну - развитую. Например, уровень подушевого дохода в ней раза в четыре выше, чем в России.

Еще хуже по структуре экономики Новая Зеландия и Исландия – где основой жизни является сельское хозяйство и собирательство (рыболовство). И ничего – передовые страны. Примерно такая же – Норвегия, с основой в экономике нефти и газа, а также рыболовства. Почти такая же – Канада.

Еще раз повторю, дело не в сырьевой экономике, а в хороших институтах и хорошем перераспределении. В России сейчас завались денег. Федеральный бюджет профицитный (2-3 трлн. в год), страна может себе позволить выводить на Запад ежегодно по 30-100 млрд. долларов. В прошлом году увели на Запад 65 млрд. долларов, это 4 трлн. рублей; для сравнения: стоимость Крымского моста 250 млрд. руб., а скоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань 1 трлн. Т.е. только на выкачанное на Запад за год можно было бы сделать 3-4 тыс. км скоростных железных дорог. Еще напомню, что пенсионный возраст подняли под соусом дефицита бюджета ПФР в 850 млрд. рублей – это 20% от выкачиваемого на Запад.

Так что дело не в сырье, а в дураках и подлецах.

Павел Пряников, «Фейсбук»