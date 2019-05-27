Святослав Вакарчук: Мы не имеем право опускать руки 27.05.2019, 14:34

Святослав Вакарчук

Музыкант и лидер партии «Голос» призвал украинцев помнить, что в их стране идет война.

В Украине фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что каждый украинец должен делать то, что Украина от него требует. По словам музыканта, так следует поступать по крайней мере ради раненых на Донбассе бойцов, которые в госпиталях демонстрируют настоящую силу духа и сердца , и родственников пленных в России моряков, сообщает 24tv.ua.

Как отметил он в речи, которую он произнес во время уникального концерта в Киеве, пока люди занимаются своими привычными делами, на Донбассе идет война и там гибнут люди.

"Во времена, когда мы занимаемся своей жизнью, карьерами, воспитываем детей, ездим отдыхать. Клянем друг друга в Facebook, кто является лучшим кандидатом в президенты. В это самое время на Востоке Украины идет война, и ребята, которые защищают нас там, – они делают это, несмотря на погоду как астрономическую, так и политическую. Они делают это, пожертвовав собственными интересами, они делают это в холод и жару, они делают это, рискуя самым дорогим, что у них есть, – здоровьем и жизнью. И, к сожалению, порой отдают ее", – подчеркнул Вакарчук.

Также он упомянул недавний визит в госпиталь в Харькове. По словам лидера "Океана Эльзы", он часто посещает госпитали и очень часто ходит конкретно в вышеуказанный харьковский.

"Но я в этот раз увидел там искалеченных телом парней, но таких сильных духом, таких сильных сердцем. И вот, когда видишь их, то ради них хочется делать все те вещи, которые мы будем делать вместе с вами", – добавил новоиспеченный политик.

Также он упомянул Виктора Сороку, отца пленного Василия Сороки, который подарил ему браслет на концерте в Одессе и обнял.

"Мы верим, что все будет хорошо. И знаете, мы не имеем права в этот момент опускать руки, отворачиваться, стоять в стороне – мы должны делать, каждый на своем месте, то, что наша страна требует от нас", – добавил Вакарчук.

После речи Вакарчук исполнил песню "Мить". Музыкант отметил, что "это низкий поклон тем воинам, которые делают нашу страну сильнее и дают возможность даже сегодня стоять на этой сцене и зрителям – перед ней".