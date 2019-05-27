закрыть
27 мая 2019, понедельник, 18:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Ермошина предложила дату «парламентских выборов»

14
  • 27.05.2019, 16:11
  • 2,496
Лидия Ермошина
Фото: bymedia

Уже в июле будут подготовлены указы.

«Выборы» «депутатов палаты представителей» могут произойти 17 ноября, а членов совета республики — 7 ноября. С таким предложением выступает Центризбирком, передает БелТА.

Председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила, что эти даты она будет предлагать на будущей встрече с Лукашенко. После того как диктатор назначит дату «парламентских выборов», начнется подготовка соответствующих указов. По словам Ермошиной, готовить их надо уже в июле.

Во время оглашения «послания белорусскому народу и национальному собранию» Лукашенко заявил, что в этом году в стране пройдут «парламентские выборы», а в 2020 году — «президентские».


популярное за неделю

Мнение

Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции Дмитрий Растаев
Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова Андрей Санников
Цугцванг для Кремля
Цугцванг для Кремля Андреас Умланд