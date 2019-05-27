Ермошина предложила дату «парламентских выборов» 14 27.05.2019, 16:11

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Лидия Ермошина

Фото: bymedia

Уже в июле будут подготовлены указы.

«Выборы» «депутатов палаты представителей» могут произойти 17 ноября, а членов совета республики — 7 ноября. С таким предложением выступает Центризбирком, передает БелТА.

Председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила, что эти даты она будет предлагать на будущей встрече с Лукашенко. После того как диктатор назначит дату «парламентских выборов», начнется подготовка соответствующих указов. По словам Ермошиной, готовить их надо уже в июле.

Во время оглашения «послания белорусскому народу и национальному собранию» Лукашенко заявил, что в этом году в стране пройдут «парламентские выборы», а в 2020 году — «президентские».