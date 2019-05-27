Как учитель и парикмахер открыли клуб настольных игр в Барановичах 1 27.05.2019, 18:14

Фото: intex-press.by

Учитель рассказал, с чего начался бизнес, с какими проблемами они столкнулись и как собираются развивать свое дело дальше.

Около полугода назад друзья – учитель английского и немецкого языков Вадим Караим и парикмахер Вероника Петручук – открыли в Барановичах клуб настольных игр. Вадим рассказал intex-press.by, с чего начался их бизнес, с какими проблемами они столкнулись и как собираются развивать свое дело дальше.

- Настольными играми я увлекся еще в детстве. Когда мне было пять лет, папа привез популярную тогда игру «Менеджер». Она стала одной из любимых в нашей семье.

Пошел в школу, появились «единомышленники». Мы играли на переменках, собирались у кого-нибудь дома, ходили в библиотеку, где было что-то похожее на клуб настольных игр. Выбора «настолок» тогда практически не было, поэтому иногда мы рисовали их сами.

В конце нулевых рынок настольных игр в стране стал стремительно развиваться. Огромным потоком к нам хлынули самые разные игры, а в Минске стали появляться специализированные магазины. Помню, заходишь туда, и глаза разбегаются. Правда, и цена на них была приличная. На свою первую «настолку» я долго копил – стоила она полторы моих стипендии.

По специальности не работал ни дня

После БарГУ, где я отучился на учителя английского и немецкого языков, по специальности работать не пошел. У отца был небольшой обувной бизнес, я стал работать с ним. Но о настольных играх не забывал. Более того, круг знакомых, таких же фанатов настольных игр, как и я, со временем становился все шире.

В 2017 году я познакомился с Вероникой. И мы подумали: почему бы не попробовать превратить хобби в любимую работу? Так появилась идея открыть клуб настольных игр. Тем более что эта ниша в нашем городе была свободна.

Фото: intex-press.by

Помогла субсидия

У меня и Вероники были небольшие сбережения, но на открытие своего дела этого не хватало. Да и особого опыта ведения бизнеса у нас не было. Поэтому Вероника прошла обучение и получила субсидию на открытие клуба. Учеба, кстати, пригодилась: у нас был бизнес-план и понятие о том, как вести бухгалтерию.

Летом прошлого года, когда у нас было 3300 рублей (из них 2300 – субсидия), мы начали искать место для клуба. Поначалу помог мой старший брат, который впустил нас в принадлежавшее ему помещение. Там мы проработали несколько месяцев, но пришлось съехать. Причина заключалась в том, что здание закрывалось в восемь вечера, а для нас это было неприемлемо: игра порой может затянуться до глубокой ночи.

Новое помещение искали несколько месяцев. Особых требований, кроме невысокой арендной платы (до $5 за «квадрат»), у нас не было. Но предлагали либо слишком дорогие, с суперремонтами, либо совсем «убитые». Наконец, в спальном районе города мы нашли то, что нас устроило. Большое помещение – 68 квадратов и хорошая цена – $2,5 за 1 кв. м. Правда, по неопытности не обратили внимание на стоимость коммунальных – впоследствии она оказалась очень высокой. И, по сути, мы ничего не сэкономили.

Столы и игры принесли из дома

Оборудовать помещение для настольных игр не составляет труда. Пара столов со стульями и розетки – вот и все, что нужно. Основную часть мебели – два стола, стеллаж и комод – мы принесли из дома. Докупили только два стола и стулья.

Практически половина игр (а у нас их более 70) – тоже наши личные. Это помогло прилично сэкономить. Цена настольной игры может варьироваться от 15 рублей за самую простую до 200 рублей и более. А если докупать к играм дополнения, то коллекция может обойтись и в 1000 рублей.

Интеллектуальный вид отдыха не особо популярен

Клуб открылся зимой этого года. Первыми посетителями стали наши знакомые и друзья, которым хорошо известны настольные игры. Постепенно стали приходить и «новички». Основной контингент – это молодежь, студенты. Бывает, заходят пары с детьми.

В общей сложности мы работаем более полугода, но дефицит посетителей до сих пор ощущается. К сожалению, такой интеллектуальный вид отдыха не особо популярен среди горожан.

Впрочем, есть у нас и постоянные клиенты, и, к счастью, их становится все больше: настольные игры – особый мир, который затягивает.

Фото: intex-press.by

Расходов немного, но и баснословных денег не заработаешь

Данный вид бизнеса не требует больших затрат. Расходов немного: налог (по упрощенной системе), аренда и «коммуналка». Благодаря тому, что в наличии у нас много игр, пополнять коллекцию нужно не часто. В то же время и баснословных денег заработать вряд ли удастся.

Во-первых, цены у нас достаточно низкие: Во-вторых, количество посетителей далеко от желаемого. Пока нам не удалось даже вернуть вложенные средства. Прибыль небольшая, а основную ее часть «съедают» аренда и коммуналка. А еще нужно вкладываться в развитие и продвижение клуба.

Но останавливаться на достигнутом не собираемся. Надеемся, что со временем люди поймут, что такие развлечения в разы интереснее, чем отдых в ночном клубе.

В ближайших планах – переезд в центр города, чтобы людям было проще добираться к нам. Также собираемся организовывать турниры по настольным играм и оборудовать фотозону.