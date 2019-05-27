Курс Bitcoin установил новый годовой максимум 27.05.2019, 21:58

За последние несколько месяцев курс криптовалюты увеличился на 159%.

Среднерыночная цена Bitcoin установила новый годовой максимум в $ 8846 утром 27 мая. В последний раз первая криптовалюта торговалась на этом уровне больше 12 месяцев назад — 11 мая 2018 года. За последние несколько месяцев ее курс увеличился на 159%, передает РБК.

На данный момент доля первой криптовалюты на рынке цифровых денег составляет 57,3% при капитализации актива в $ 154 млрд. Объем торгов монетой находится на отметке в $ 30 млрд, за прошедшие сутки он увеличился на 43%.

Ранее генеральный директор инвестиционной компании Morgan Creek Марк Юско заявил, что Bitcoin должен быть в портфеле каждого инвестора. Эксперт уверен, что вложения в первую криптовалюту по результатам значительно превзойдут S&P 500.