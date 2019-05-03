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Названы продукты с самым долгим эффектом сытости

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  • 3.05.2019, 17:53
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Одновременно они снабжают организм полезными веществами.

Для поддержания стройности и здоровья диетологи рекомендуют употреблять продукты, которые надолго обеспечивают ощущением сытости, и одновременно снабжают организм полезными веществами – витаминами и минералами. Эксперты составили топовый список таких продуктов, пишет healthinfo.ua.

Какая еда помогает не испытывать желания постоянно что-то жевать, эксперты в области диетологии рассказали на страницах электронной газеты «Век». Многие удивятся, но они внесли в перечень продуктов с длительным «эффектом сытости» картофель.

«Калорийность продукта и ощущение сытости, которое он может обеспечить, далеко не всегда совпадают. Одной средней картофелины, запеченной в мундире или отварной в сочетании с овощным салатом, будет достаточно для полноценного и сбалансированного обеда, который надолго даст такое ощущение», - отметили диетологи.

По их словам, картофель можно сочетать с сыром или нежирными сортами рыбы, - но не с жирным мясом.

Также специалисты посоветовали чаще употреблять на обед продукты, богатые йодом. Все морепродукты, включая доступную морскую капусту и водоросли, морскую соль, способствуют правильной работе обмена веществ, щитовидной железы, что отражается на аппетите и весе, сообщили исследователи.

Помимо этого, держать аппетит под контролем и не переедать эффективно помогают орехи, в особенности миндаль, и цитрусовые, добавили они.


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