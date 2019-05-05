Дарованный Богом: 200 лет назад родился Станислав Монюшко 1 5.05.2019, 12:11

Станислав Монюшко

Интересные факты из жизни великого композитора.

Станислав Монюшко вошел в историю как первопроходец, родоначальник двух национальных опер. Ему принадлежит авторство первого белорусского («Идиллия») и первого польского («Галька») оперных шедевров. 5 мая исполнится 200 лет со дня рождения великого композитора. Интересные факты из жизни знаменитого земляка — в материале «Минск-Новости».

Малая родина

От малоприметной улицы Станислава Монюшко в Лошице у самой границы Минска, если дальше двигаться на машине на юго-восток, через полчаса попадем в поселок Смиловичи, где находилось родовое гнездо древнего шляхетского рода Монюшко и где можно увидеть, каким был их дворец. А там рукой подать до Убеля — усадьбы, в которой родился будущий композитор.

…Как писал в мемуарах Чеслав Монюшко, жена Елизавета стонала пять дней, роды едва не закончились трагически, уже послали за хирургом, но молитвы помогли — и младенец появился на свет в четвертом часу утра 5 мая 1819 года. Больше детей этой паре Бог не дал…

Утопающая в зелени усадьба на берегу Волмы не сохранилась — дом в войну уничтожили. На территории бывшей усадьбы много лет работает санаторий «Минсктранса». Раньше отдыхающие совершали пешую прогулку в поселок Озерный, в школе которого благодаря белорусским и польским энтузиастам работал единственный в мире музей Монюшко. Не так давно музей переехал в Смиловичи.

Стась рос в атмосфере творчества. Отец Чеслав Монюшко, участник наполеоновских войн, был хорошим художником. Из Смиловичей приезжал дядя Казимир, из Родковщины — дядя Доминик, люди высокообразованные, доктора права и философии. Мальчик бывал в их поместьях (впоследствии смиловичский дворец дяди Казимира стал прототипом «Страшного двора» — места действия одноименной оперы Станислава Монюшко). Искру таланта у пятилетнего Станислава первой заметила мать. Елизавета ежедневно играла и пела для сына, вместе с ним изучала Священное писание.

Эти две силы — вера в Бога и музыка — поведут Монюшко по жизни.

Минское отрочество

В 1830 году Чеслав Монюшко привозит семью в Минск и селится в доме на углу улиц Волоцкой (Интернациональной) и Доминиканской (Энгельса). Некоторое время Монюшко жили в Семинарском (Музыкальном) переулке в двухэтажном строении, которое вошло в историю нашего города как Дом масонов. Оба здания сохранились.

Появление семейства в Минске было связано с необходимостью дать сыну хорошее образование. Однако почему губернский Минск, а не столичная Варшава? Ответ лежит на поверхности: род Монюшко уже не так богат, как когда-то.

Юный Станислав поступил в Минскую мужскую гимназию, где его друзьями стали будущий поэт Томаш Зан и будущий композитор Флориан Миладовский. А три года спустя… ушел из гимназии из-за слабого здоровья.

Зато он смог полностью отдаться музыке, которой его учил прекрасный минский педагог Доминик Стефанович. Семья Монюшко всегда радовалась, когда в гостиной появлялись музыканты — любители и профессионалы. Часто звучали Моцарт, Россини, Шуберт…

Будущий композитор получил в Минске такую подготовку, что с 1837-го по 1840-й успешно учился в Берлинской музыкальной академии. Там овладел искусством дирижера — мог руководить хором и оркестром. Начал сочинять…

Усадьба Чеслава Монюшко в Убеле на рисунке Наполеона Орды

Какую роль сыграл Минск в судьбе Станислава Монюшко?

— Огромную, — отвечает профессор Белорусской государственной академии музыки, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Скоробогатов. — В том, что изысканный аристократизм сочетался в творчестве композитора с истинной народностью, повинны Убель и Минск. Станислав запасся музыкальными впечатлениями — источником вдохновения — на долгие годы. Его наследие — кантаты, балеты, романсы, мессы, псалмы и, конечно, оперы — это настоящее мелодическое богатство, которое принадлежит сегодня всему миру. А истоки этого богатства здесь.

Становление, возмужание Монюшко шло в Вильно, Берлине и Варшаве. Однако маэстро никогда не забывал город своей ранней юности, приезжал к родителям и друзьям. Дружба с драматургом Винцентом Дуниным-Марцинкевичем принесла такие чудесные плоды, как оперы «Состязание музыкантов», «Волшебная вода» и другие. Минчане любили земляка и ставили его оперы «Конторщики», «Еврейский рекрутский набор», «Лотерея».

Эпохальным событием стала постановка в Минском городском театре 8 февраля 1852 года комической оперы Монюшко «Идиллия» («Селянка») на либретто Дунина-Марцинкевича при участии местного учителя музыки Кжижановского. С оперной сцены впервые зазвучал белорусский язык! Спектакль тут же запретили. Клавир Монюшко был утерян, но… Ученый археограф Язеп Янушкевич, будучи в Польше в 1990-х, случайно услышал фрагмент этой оперы, привез запись в Минск, а композитор Владимир Курьян использовал его, когда оформлял «Ідылію» Николая Пинигина в Купаловском театре. Первая белорусская опера хотя бы частично вернулась на сцену.

В сентябре 2016 года Монюшко сам появился в Минске, теперь уже навсегда. Бронзовые Монюшко и Дунин-Марцинкевич присели на скамью у ратуши.

Памятник создателям первого белорусского оперного спектакля «Идиллия» («Селянка») стоит вблизи того места, где на улице Волоцкой (ныне Интернациональной) находился Минский городской театр, в котором шла «Идиллия»

Знаете ли вы, что…

Фамилия Монюшко восходит к имени Моисей, что в переводе с древнееврейского означает «дарованный Богом».

Мать композитора Елизавета была армянского происхождения, фамилия ее предков Маджарянц. Прадед композитора по этой линии держал мануфактуру по производству слуцких поясов. До замужества Елизавета училась музыке у феноменального минского композитора Караффа-Корбута, который играл на двух десятках музыкальных инструментов.

Женился Станислав в 21 год. Вначале жил с молодой женой в Вильно и, чтобы прокормить семью, играл на органе в храме, что для шляхтича считалось занятием недостойным. Играл в Минске, в соборе монастыря доминиканцев, на месте которого сейчас стоит Дворец Республики.

С 1841-го по 1857-й в семье родились 10 детей. Трое в детстве умерли.

Слава пришла к нему только в конце жизни. Слава, но не деньги. Часто композитор ставил свои оперы на собственные средства. Очень много работал как преподаватель и музыкант. Количество написанных им произведений не поддается исчислению. Одних песен, объединенных в сборники, около 400.

Последний раз Монюшко был в Минске в 1864 году — уже профессором Музыкального института в Варшаве.

Умер в 53 года — не выдержало сердце. На похоронах звучала музыка из его оперы «Галька». Проститься с композитором пришли 100 000 жителей Варшавы и окрестностей.

К 200-летию Монюшко

Его музыку в Минске можно услышать

5 апреля в большом зале Белорусской государственной академии музыки — сцены из оперы «Галька».

9 апреля там же — концерт лауреатов и дипломантов Республиканского открытого конкурса вокалистов имени С. Монюшко.

11 апреля в Белгосфилармонии — «Вечер консерватории» с участием хоров Краковской музыкальной академии и Белорусской государственной академии музыки. Прозвучат фрагмент из оперы «Страшный двор», увертюра «Байка» и «Крымские сонеты».

16 мая на большой сцене Большого театра Беларуси — праздничный концерт.

19 мая — концерт «Манюшка на радзiме» в Камерном зале Большого театра Беларуси.

14 и 15 июня в программе фестиваля «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» в Несвиже — концерты с участием «Беларускай капэлы».

Его музыку можно воспроизвести

Творческий коллектив Большого театра Беларуси «Беларуская капэла» подготовил новые книги. В ближайшие дни выйдут органные и камерно-вокальные произведения Монюшко, его хоровая музыка, 15 песен на стихи Адама Мицкевича, клавиры опер «Слово чести» и «Лотерея», либретто многих опер, в том числе в переводах Янки Купалы и Максима Танка. Композитору также посвящены новые монографии В. Скоробогатова, А. Корженевской, В. Мархеля, С. Немогай.