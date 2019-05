Ученые выяснили, почему Леонардо да Винчи не закончил «Мону Лизу» 1 5.05.2019, 18:31

Исследователи раскрыли некоторые детали из жизни художника и изобретателя эпохи Ренессанса.

Художник и изобретатель эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи не смог завершить работу над картиной «Мона Лиза» («Джоконда») из-за того, что упал в обморок и повредил руку, пишет iz.ru со ссылкой на Journal of the Royal Society of Medicine.

По мнению исследователей, из-за падения художник впоследствии не мог держать кисть и дальше писать картину. Некоторые специалисты полагают, что да Винчи пережил инсульт из-за специфической диеты средневековья и был частично парализован.

Однако ученые Давид Лаццери и Карло Росси предположили, что у художника развился паралич локтевой кости в результате травматического повреждения нерва.

В качестве доказательства они привели портрет да Винчи, на котором он изображен с рукой, обернутой в ткань, напоминающую повязку. Кроме того, рука художника «подвешена» в сжатой позе.

По словам исследователей, положение рук, как на картине невозможно принять после инсульта.

«Вместо того, чтобы изображать типичную стиснутую руку, наблюдаемую при мышечной статичности после инсульта, картина предлагает альтернативный диагноз», — говорит Лаццери.

Он отметил, что пожилые люди нередко падают в обморок и получают подобные травмы. О том, что у да Винчи точно были проблемы с руками, говорит и тот факт, что многие его поздние картины остались не завершены.

В октябре прошлого года ученые доказали, что у да Винчи было косоглазие.