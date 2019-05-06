Давид Смолянский: Уверен, что скоро Венесуэла и Беларусь будут свободными 5 Андрей Санников

6.05.2019, 12:51

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Давид Смолянский

На стороне народа Венесуэлы демократический мир, а Мадуро поддерживают диктаторы.

Давид Смолянский – один из самых молодых лидеров венесуэльской оппозиции. В 2009 году стал сооснователем оппозиционной партии «Народная воля» (Voluntad Popular), которую возглавляет бывший мэр Каракаса Леопольд Лопес.

В 2017 году под угрозой ареста Давид Смолянский вынужден был бежать из страны в Бразилию. Позднее он переехал в США, где продолжает активную оппозиционную деятельность.

Давид пригласил меня на заседание постоянного комитета Организации американских государств, где обсуждался вопрос о роли внешних сил, поддерживающих режим Мадуро. На заседании наряду с кубинскими, российскими и никарагуанскими диверсантами упоминался и режим Лукашенко, который оказывает помощь венесуэльскому диктатору.

После заседания я задал Давиду несколько вопросов о нынешней ситуации в Венесуэле.

- Недавно белорусский МИД осудил “очередную попытку неконституционного захвата власти в Венесуэле и смещения законно избранного президента Николаса Мадуро” и призвал оппозицию вступить в мирный диалог с режимом. Ты, конечно, понимаешь, что такие заявления делают родственные Мадуро преступники, захватившие власть в Беларуси. Хочу передать тебе поддержку белорусов народу Венесуэлы, борющемуся за свою свободу и пожелать как можно скорее одержать в этой борьбе победу.

- Спасибо за слова поддержки, для нас сейчас это очень важно. Белорусскому МИДу хочу ответить, что законным президентом Венесуэлы согласно конституции является Хуан Гуайдо. Его признает подавляющее большинство граждан Венесуэлы и считают легитимным 54 государства мира.

Венесуэла сегодня – жертва диктатуры, где процветает организованная преступность: наркоторговля, торговля людьми, другие виды преступности. То, что происходит в Венесуэле, касается всего региона. В течение 20 лет Чавес и Мадуро уничтожали мою страну, довели до катастрофического положения, до гуманитарного кризиса, массовой эмиграции.

Андрей Санников и Давид Смолянский

- Недавно президент Гуайдо обратился к военным за помощью в свержении Мадуро. Несмотря на некоторую положительную реакцию, успеха это, скажем прямо, не принесло. Почему и что дальше?

- Это только начало процесса. Единственным элементом, который препятствует сегодня восстановлению демократии и завершению передачи власти, являются вооруженные силы. Однако началось уже постепенное признание армией правительства Хуана Гуайдо.

Большинство военных в Венесуэле испытывают те же проблемы, что и остальные люди: нехватка еды, лекарств, отсутствие электричества, воды, их семьи бегут из страны.

Мадуро защищают 2000 генералов. Безумная цифра. Во всем НАТО нет такого количества генералов. Эти генералы годами пользовались разнообразными политическими и экономическими привилегиями. Их Мадуро использует для своей защиты, так же, как и незаконные вооруженные формирования, которые по-испански называются “Colectivos armados” - многие из них из Колумбии. Есть еще кубинские агенты, шпионы и диверсанты, появились российские военные. Вот почему Мадуро все еще находится во дворце. Он фактически держится у власти с помощью силы и страха. Но он и сам напуган и слаб.

- Военные применяют оружие против народа?

- Мадуро использует против народа национальную гвардию и полицию, тех, кто его поддерживает. Но опаснее всего вооруженные незаконные группировки, вооруженные гражданские лица. Мы хотим добиться того, чтобы военные признали Хуана Гуайдо главнокомандующим и прекратили деятельность этих формирований, которые нападают и на них тоже.

- Тебе из-за угроз пришлось покинуть страну. Как ты оцениваешь свою роль сегодня? Как можно помочь стране, находясь в эмиграции?

- Сделать можно очень много. Я сегодня являюсь координатором рабочей группы по эмиграции при Организации американских государств. Начиная с 2015 года, с начала кризиса, 3.2 миллиона венесуэльцев бежали из страны из-за гуманитарной катастрофы, нехватки еды, отстутствия электричества, водоснабжения, насилия, нарушения прав человека. А всего венесуэльская диаспора насчитывает более 5 миллионов человек. Эмиграция играет огромную роль в восстановлении демократии в Венесуэле.

Например, когда оппозиция призывает к акциям протеста, мы тоже их организуем в различных городах за пределами Венесуэлы. Мы продвигаем интересы Венесуэлы в мире. Я в эмиграции около 2 лет, и у меня очень много работы. Здесь в Вашингтоне я встречаюсь с представителями правительства США, езжу по региону разговариваю с правительствами, с европейскими лидерами. Мы информируем о ситуации в нашей стране, просим усилить давление на нелегитимный режим Мадуро.

- А ты знал заранее о решении президента США Дональда Трампу признать Хуана Гуайдо законным президентом? С тобой по этому поводу консультировались?

- Мы, конечно же, знали, что как только Хуан Гуайдо займет свою должность, его сразу же признают, и не только правительство США. То, что произошло в январе этого года, не было импровизацией. Мы работали над этим несколько месяцев.

- Ты знаешь Хуана Гуайдо лично, что ты скажешь о нем как о человеке, как о лидере?

- Молодой, энергичный, решительный. Очень смелый. Это лидер, который сумел сплотить политические силы Венесуэлы ради восстановления демократии и свободы. Его поддерживает подавляющее большинство населения.

- А кто поддерживает Мадуро, кроме военных?

- У нас действуют кубинские агенты, более 40 000, преследуют граждан Венесуэлы, пытают их. Есть российские военные и самолеты. Поддерживают Мадуро режимы в Беларуси, Турции, Иране, Сирии.

Можно сказать, что на стороне народа Венесуэлы демократический мир, а Мадуро поддерживают диктаторы.

- Спасибо, Давид. Желаю вам скорейшей победы.

- Спасибо. Я уверен, что скоро наши страны, Венесуэла и Беларусь, будут свободными.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", специально для Charter97.org

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