Сегодня - Европейский день безопасности дорожного движения 6.05.2019, 15:33

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Он призван напоминать водителям об опасности на дорогах, а также информировать о статистике несчастных случаев.

Сегодня, 6 мая, Европейский день безопасности дорожного движения, который призван напоминать водителям об опасности на дорогах, а также информировать их о статистике несчастных случаев, особенно с участием пешеходов и двухколесных транспортных средств, передает «Радио Польша».

В прошлом году в Польше было зафиксировано почти 32 тыс. дорожно-транспортных происшествий. По данным полиции, в результате ДТП погибло более 2800 человек.

Только на майские праздники в Польше было зафиксировано 361 ДТП, в ходе которых погибли 28 человек, еще более 440 получили ранения. По данным полиции, начиная с минувшего вторника было задержано 1815 водителей в нетрезвом состоянии. Еще почти 900 человек потеряли свои водительские права в связи превышением скорости.

Европейский день безопасности дорожного движения был учрежден Европейской комиссией.