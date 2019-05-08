Мир отмечает годовщину завершения Второй мировой войны в Европе 15 8.05.2019, 8:50

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8 мая вступил в силу Акт военной капитуляции Германии.

8 мая в мире отмечаются дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.

Эти дни посвящены памяти тех более 80 миллионов человек, чья жизнь была оборвана насилием мирового масштаба, людям всех рас и наций, мужчинам и женщинам, воинам и мирному населению, малым детям и старикам - всем погибшим и всем тем, кто выжил и прошел через все круги ада Второй мировой войны.

Как известно, 7 мая 1945 года был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая в 23:01. По этому случаю в этот день во многих городах Европы и США были проведены многолюдные празднества.

Однако, по требованию Кремля, 8 мая 1945 года, в 22:43 по среднеевропейскому времени (00:43 9 мая по московскому), в пригороде немецкой столицы Карлсхорсте был подписан еще один «Акт о безоговорочной капитуляции Германии». По своей сути он подтвердил аналогичный документ, подписанный днем ранее в Реймсе, и подтвердил время прекращения огня - 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому).

Дни памяти и примирения были провозглашены решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 ноября 2004 года. В резолюции ООН предлагается государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать один или оба эти дня - 8 и 9 мая как День памяти всех жертв Второй мировой войны.

Ассамблея также подчеркнула, что это историческое событие подготовило условия для создания Организации Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от бедствий войны и призвала государства - члены ООН объединить усилия в борьбе с новыми вызовами и угрозами и сделать все возможное для урегулирования всех споров мирными средствами в соответствии с Уставом ООН и таким образом не подвергать дальнейшей угрозе международный мир и безопасность.