Как в Беларуси купить экономичное авто до $5 тысяч 5 8.05.2019, 8:58

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Обзор б/у автомобилей с минимальным расходом топлива.

Редкие выходные обходятся без новости об очередном повышении топлива, и похоже, что цены останавливаться не собираются. И это очередной раз дает повод задуматься о том, что следующая машина должна быть как можно экономичнее. Сверившись с техническими характеристиками и ценами на рынке, издание abw.by подготовило обзор самых экономичных моделей до 5000$.

Скажем сразу, что журналисты не рассматриваем экзотику вроде Smart или VW Lupo 3L, а также гибридные модели и тем более электромобили. В фокусе нашего внимания - более распространенные модели стоимостью до 5000$. Также обращаем внимание на то, что все приводимые цифры по расходу топлива взяты из каталогов и, конечно, могут отличаться от реального расхода. Тем не менее единый стандарт измерений позволяет получить представление об экономичности данных автомобилей если не в конкретных цифрах, то хотя бы в сравнении с аналогами.

Бензиновые версии

Если хочется минимальных затрат на топливо, придется рассчитывать на малолитражки А- и В-классов. В числе наиболее экономичных моделей - троица Citroёn C1 / Peugeot 107 / Toyota Aygo. Если верить заявленным характеристикам, 3-цилиндровый двигатель объемом 1,0 л (68 л.с.) готов расходовать всего 5,3 л на 100 км в городском цикле и 4,1 л при движении по трассе. За 4000-5000$ можно рассматривать к покупке автомобили 2008-2010 г.в.

Этим же двигателем оснащается и хэтчбек В-класса Yaris, но больший вес приводит и к большему топливному "аппетиту": 6,3 л в городе и 4,9 л на трассе. Что примечательно, с роботизированной коробкой MultiMode заявленный расход топлива в городском цикле обещан на уровне 6,0 л… А еще Yaris дороже, поэтому в бюджет до 5000$ попадают экземпляры 2006-2008 г.в., хотя встречаются и более свежие машины.

Вариант из разряда "дешево и сердито" - парочка Nissan Pixo / Suzuki Alto. По сути, это одна и та же модель, предлагаемая под разными марками и оснащаемая 1,0-литровым моторчиком мощностью 68 л.с. Заявленный расход - 5,5 л в городе и 3,8 л на трассе. До 5000$ легко найти автомобили 2009 г.в.

Еще одна пара - Opel Agila и Suzuki Splash - в версии с 1,0-литровым двигателем (65 л.с.) обещают расход 5,9 л в городе и 4,4 л на трассе. И в наш бюджет опять же попадают автомобили до 2009 г.в.

Наконец, еще один представитель сити-каров, который обещает расходовать менее 6 л на 100 км пути, - Hyundai i10 с мотором 1.1 (69 л.с,) и заявленными цифрами 5,8/4,1 л. При этом можно рассчитывать на экземпляры 2010-2011 г.в.

Дизельные версии

Здесь уже стоит привязываться не столько к моделям автомобилей, сколько к наиболее экономичным моторам 1.3 JTD, 1.4 HDI, 1.5 dCi и 1.4 TDI. Впрочем, скопом все модели брать не получится по разным причинам.

Например, двигатель 1.4 HDI ставился на многие авто, включая троицу Citroёn C1 & Co. Но, во-первых, на рынке - считаные единицы дизельных сити-каров. Во-вторых, их покупка не выглядит особо целесообразной, так как бензиновая версия почти так же экономична, при этом дешевле в обслуживании и ремонте.

Совсем другое дело более крупные модели. Например, Citroen C2 и С3, а также Peugeot 206+ и 207. Но по факту из более-менее свежих машин можно взять С3 2009-2010 г.в. (заявленный расход 5,3/3,8 л) и Peugeot 207 2006-2007 г.в. (5,8/3,8 л).

С другой стороны, если опускаться по году выпуска и соглашаться на более высокий расход, то можно присмотреться к С4 2006-2007 г.в. с мотором 1.6 HDI (обещан расход 5,9/4,1 л) или же соплатформенному Peugeot 307 (6,1/4,3 л).

Другая французская альтернатива - знаменитый 1.5 dCi, который можно встретить от Clio до Laguna. Впрочем, последняя за 5000$ будет слишком уж возрастной, но можно поискать Megane II (5,3/4,5 л) или Clio III (5,2/4,0 л) 2006-2008 г.в.

Еще один популярный двигатель - итальянский 1.3 JTD/Multi Jet (75 и 90 л.с.), который устанавливается на модели Fiat и GM. В частности, можно поискать Opel Corsa (5,7/3,8 л) или Astra H (6,2/4,0 л) 2007-2009 г.в.

Что до "итальянцев", то Fiat Panda обещает "кушать" 5,4/3,7 л, а Grande Punto - 5,9/3,9 л. И до 5000$ это будут автомобили 2007-2008 г.в.

Не забудем и про "насос-форсуночный" 1.4 TDI, который ставился на модели А- и В-классов концерна Volkswagen, и в более экономичной 80-сильной версии для моделей SEAT Ibiza, Skoda Fabia и VW Polo заявленный расход составляет 5,7-5,9 л в городском цикле и 4,1 л в трассовом режиме. Но Polo слишком дорог, поэтому это будут слишком возрастные экземпляры, а Ibiza встречается нечасто. Так что остается Skoda Fabia, причем это уже будут автомобили второго поколения 2007-2009 г.в., возможно, даже с кузовом универсал.

Итак, если хочется получить совсем экономичный автомобиль (без перехода на газ), придется либо обращаться к дизельным версиям, либо к совсем уж небольшим и малолитражным моделям. Ну а стоит оно того или нет, решать вам.