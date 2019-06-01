закрыть
1 июня 2019, суббота, 15:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Джоан Роулинг выпустит четыре новых истории о Гарри Поттере

  • 1.06.2019, 12:10
Джоан Роулинг
Фото: Brett D. Cove/Zumapress/Globallookpress.com

За основу для новых рассказов взяты уроки из школьной программы Хогвартса.

В июне Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о Гарри Поттере в формате eBook. По ее собственным словам, она хочет подарить поклонникам юного волшебника "шанс глубже погрузиться в богатую историю магии", пишет BBC.

Новинки будут опубликованы на созданном самой писательницей сайте Pottermore, посвященном, как сказано в его описании, "миру волшебства".

Каждая из четырех книг будет посвящена урокам из школьной программы Хогвартса - Академии чародейства и волшебства, в которой учились Гарри Поттер и его друзья.

На создание этих коротких историй автора вдохновила выставка в Британской библиотеке, посвященная Гарри Поттеру.


популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Ирина Халип
Цыганский романс
Цыганский романс Валерий Карбалевич
Во всем виноваты лесники и марсиане
Во всем виноваты лесники и марсиане Владимир Халип
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич