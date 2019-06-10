В России пикеты в поддержку журналиста «Медузы» станут бессрочными 10.06.2019, 16:03

Фото: DW

Пикеты возле здания ГУ МВД по Москве будут проводиться каждый вечер.

В России сторонники спецкора интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, арестованного по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, организуют бессрочные пикеты в поддержку журналиста возле здания ГУ МВД по Москве. Об этом сообщил в понедельник, 10 июня, журналист "Новой газеты" и муниципальный депутат Илья Азар, сообщает "Немецкая волна".

По его словам, пикеты в поддержку Голунова будут проходить "каждый вечер неопределенное время как минимум до освобождения журналиста". При этом Азар отметил, что "те, кто хотят и могут выйти днем с одиночными пикетами, могут это сделать", как уже делалось ранее.

Илья Азар 7 июня одним из первых провел пикет в поддержку Голунова, когда стало известно о задержании этого журналиста, занимавшегося расследованиями о коррупции. С 7 июня акции в поддержку Голунова проходят также в других городах России. Дважды пикеты возле здания московской полиции не прекращались и ночью.