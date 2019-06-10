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NEXTA: Уволенный министр реально достал милиционеров на местах

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  • 10.06.2019, 17:08
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Игорь Шуневич

Интересная хронология отставки Шуневича.

Об этом пишет блогер Степан Светлов в Telegram-канале NEXTA:

"Сегодняшняя отставка теперь уже экс-министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича имела весьма интересную хронологию:

1. Он встретился с Лукашенко и обсудил с ним безопасность спортсменов и болельщиков, приезжающих на #голодные_игры;

2. Дал интервью государственным журналистам, где заявил, что "все сотрудники, сливавшие служебную информацию в Telegram, установлены и будут уволены из МВД";

3. Уволил из МВД самого себя, подав рапорт об отставке.

Официально заявляем: лично Игорь Шуневич нам ничего не сливал. А вот с честными и неравнодушными сотрудниками, делившимися с нами информацией, всё в порядке: никто их не "вычислил". Последнее, что они нам только что сообщили - это то, что вечером после службы во многих территориальных органах внутренних дел намечаются неофициальные вечеринки.

Уволенный сегодня министр реально очень достал простых милиционеров на местах. Очень. Теперь у них праздник, с которым мы их от всей души поздравляем", - подытожил NEXTA.


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