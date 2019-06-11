Специалисты определили, как продлить молодость 11.06.2019, 10:33

Нужно придерживаться нескольких правил.

Замедлить процесс старения вполне возможно, если придерживаться нескольких правил, пишет lenta.ua.

Первое - поддержание высокой физической активности. У подвижных пожилых людей развита мышечная масса и ниже уровень холестерина. Также у них нормализуется уровень сахара в крови, укрепляется сердце и улучшаются когнитивные способности.

Второе правило для сохранения молодости - употребление клетчатки. Богаты клетчаткой сырые овощи, фрукты и цельнозерновые злаки. Они обеспечивает активную работу мозга и оздоравливают весь организм. Следующее правило - употребление белка. Рекомендуемая норма при каждом приёме пищи - 20−25 граммов. Белки можно черпать из орехов, молока, бобовых и нежирного мяса.

Кроме того, для продления молодости важно поддерживать здоровье микрофлоры кишечника. И пятый совет - чаще гулять на природе. На свежем воздухе организм получает витамин D, который обладает свойством защищать от развития возрастных болезней.