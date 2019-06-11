закрыть
11 июня 2019, вторник, 10:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Специалисты определили, как продлить молодость

  • 11.06.2019, 10:33

Нужно придерживаться нескольких правил.

Замедлить процесс старения вполне возможно, если придерживаться нескольких правил, пишет lenta.ua.

Первое - поддержание высокой физической активности. У подвижных пожилых людей развита мышечная масса и ниже уровень холестерина. Также у них нормализуется уровень сахара в крови, укрепляется сердце и улучшаются когнитивные способности.

Второе правило для сохранения молодости - употребление клетчатки. Богаты клетчаткой сырые овощи, фрукты и цельнозерновые злаки. Они обеспечивает активную работу мозга и оздоравливают весь организм. Следующее правило - употребление белка. Рекомендуемая норма при каждом приёме пищи - 20−25 граммов. Белки можно черпать из орехов, молока, бобовых и нежирного мяса.

Кроме того, для продления молодости важно поддерживать здоровье микрофлоры кишечника. И пятый совет - чаще гулять на природе. На свежем воздухе организм получает витамин D, который обладает свойством защищать от развития возрастных болезней.


популярное за неделю

Мнение

Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев
Что скрывают от общественности руководство Беларуси и России?
Что скрывают от общественности руководство Беларуси и России? Валерий Карбалевич
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе NEXTA
Персональный Чернобыль
Персональный Чернобыль Ирина Халип