Социолог: 85% белорусов заявили, что готовы бороться за свою страну, если будет война 3 12.06.2019, 12:43

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Кроме того, белорусы все больше склоняются к рыночным реформам.

Гость «Интервью недели» на «Радыё Свабода» Дарья Урбан - социолог Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента (МП). Она рассказала, насколько рыночными стали белорусы за последние годы, объясняет, как сочетается высокий уровень гордости за свою страну и желание эмигрировать, а также отвечает на вопрос, переросло белорусское общество в своей прогрессивности и рыночности нынешнюю власть.

Белорусы теперь намного больше склоняются к рыночным реформам

- Исследовательский центр Института приватизации и менеджмента (ИПМ) провел масштабное исследование ценностей населения Беларуси. В нем довольно много цифр, и все их мы не сможем затронуть в нашем разговоре. Дарья, можно ли выделить какую-то сферу, в которой наиболее ярко наблюдается изменение в ценностях белорусов за последние годы?

- Можно сравнивать данные только в том случае, если совпадает методология. Поэтому я не могу оценить все сферы, которые мы изучали - культурные ценности, религиозные, семейные, доверие, чувство безопасности и многое другое. Поскольку мы не проводили ранее исследования именно этих ценностей, то сравнивать здесь я не могу.

Но мы сравнивали экономические ценности, отношение к рыночной экономике. И здесь наблюдается заметное отличие от того, что было в 2008-10 году. Мы видим, что белорусы гораздо больше сейчас склоняются к рынку. Одновременно с этим они намного менее склонны к ценностям государственного регулирования экономики.

- Я прочитал в вашем исследовании, что все больше белорусов предпочитают в качестве наилучшей работы негосударственные белорусские и зарубежные предприятия, «рейтинг» государственных предприятий сильно упал.

- Здесь разные причины. Разница зарплат, условия труда (на государственных нужно «отсидеть» на работе 8 часов, на частных более гибкий график). Многие государственные сейчас в упадке, людям комфортнее работать в более успешных сферах. Но какого-то резкого скачка и преимуществ не наблюдается. И многое зависит от региона. В Гомельской области, например, до сих пор наиболее привлекательные для населения государственные предприятия.

Выбор делается не на основе того, государственное или нет, - а на основе того, где интереснее и лучше работать, где лучше заплатят.

- Возраст и доходы - та граница, по которой белорусы делятся в своих оценках рыночной экономики. Чем моложе и чем больший доход - тем больше они разделяют рыночные ценности, тем меньше в них патернализма. Дает ли это вам определенный оптимизм?

- Думаю, да, это положительная тенденция. По всему исследования видно, что чем более молодые люди, тем более широкие и современные у их взгляды. Это может быть связано с широким распространением информации из разных источников. Но, опять-таки, ни в каких вопросах у нас не наблюдается весьма драматичной разницы.

- Для вас как гражданина и социолога какая цифра была наиболее неожиданной и сенсационной?

- В каждой теме есть результат, который сильно удивляет. Интересно, как люди относятся к работе. Здесь приоритет - высокая оплата, а не интерес работы.

Уровень гордости за свою страну очень высокий

- Меня довольно поразил ответ респондентов на вопрос, гордятся ли они Беларусью. И положительно ответила 85 процентов. Но вы не видите здесь никакой сенсационности и неожиданности?

- Это довольно сложный вопрос, его отдельно рассматривать не стоит. Если спрашиваешь «в лоб», гордитесь вы страной - то люди отвечают «да». Так что надо сравнивать его с другими вопросами. Например, с тем, будете ли вы бороться за свою страну, если будет война. Те же 85 процентов ответили, что готовы бороться за свою страну. При этом мы видим, что не так много людей говорят на белорусском языке.

- Как сказано в вашем исследовании, 86 процентов считают, что белорусский язык - «это важнейшая часть нашей культуры, которая должна сохраниться».

- Так и есть. В целом уровень лояльности людей к Беларуси очень высок. Уровень гордости за свою страну тоже очень высок.

- В вашем исследовании нет вопроса о миграции. Но вы, наверное, видели результаты других социологических центров, по которым довольно значительный процент белорусов заявляет, что они хотели бы эмигрировать. Как это соотносится с вашими данными о патриотизме и гордость за страну?

- Это те вещи, которые вполне уживаются друг с другом. Ведь гордость за страну - это не только гордость за какие-то политические и экономические достижения, это в целом гордость за свой дом. Мы задавали открытый вопрос, с чем у вас ассоциируется Беларусь. И там самая частая ассоциация - это дом. Отождествляя Беларусь с домом и родиной, они гордятся прежде всего этим.

Что касается того, почему они хотят уехать ... Можно сколько угодно гордиться, но если здесь нет работы ... Например, нанохимик. В Беларуси нет лаборатории нанохимии - и он вынужден искать работу где-то еще. Может быть много причин, которые влияют на желание уехать. И, как вы знаете, можно любить родину на расстоянии.

- Общество может иметь свои ценности, но нынешняя власть проводит свою линию, которая иногда может не совпадать с настроениями людей. Ваше и другие исследования, а также анализ того, что происходит в экономике и политике - можно сделать вывод, что белорусское общество в своей прогрессивности и рыночности переросло власть? Или все-таки действия власти пока соответствуют настроениям большинства белорусов?

- Сложный вопрос, и ответ на него очень сильно зависит от того, о ком мы говорим. Когда мы говорим о сельских жителях, ответ будет один. Молодые люди - другой ответ, жители Минска - еще один. Во многих крупных городах является такая тенденция, когда люди сами себе организуют то, чего им не хватает, чего власти не обеспечивают. Сами себе открывают школы, проводят выставки, лекции.

В каком-то смысле сейчас существуют два параллельных миры. В одном - обычные школы, в другом - частные. Мы видим, как сильно развивается вся эта негосударственная инфраструктура. Люди готовы идти вперед и делают это. Если же дело касается каких-то государственных инициатив - они есть. Но они другого характера. Поэтому мне кажется, что есть разрыв между тем, чего люди ждут от государства, и тем, что государство делает - и это показал наш опрос.

Политика и экономика оказывают сильное влияние на ценности. Изменения могут происходить сверху, когда элиты решают изменить ситуацию. Но могут происходить и снизу, когда люди сами доросли до того, что поменялось их ценностная система. И они начинают двигаться не в том направлении, в котором идет политическая система.

Сейчас у нас, как мне кажется, происходит что-то такое, когда значительная часть населения понимает, что так быть не должно, должно быть по-другому, и начинает само себе создавать это «по-другому».