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В Москве задержаны более четырехсот человек

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  • 12.06.2019, 16:30
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Евгений Фельдман для «Медузы»

Полиция применяет силу.

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более четырёхсот человек во время марша в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотиков. Об этом сообщает "ОВД-Инфо", передает «Радио Свобода».

При этом полиция сообщает, что всего в акции участвуют чуть больше тысячи человек. Инициаторы марша говорят о нескольких тысячах.

Полиция применяет силу и поливальные машины. Одного из задержанных ударили головой о столб, сообщается о применении дубинок.

Один из задержанных Иван Дорофеев сообщил "МБХ медиа", что причина задержания – футболки "Я/Мы Голунов".

До этого полицейские просили у собравшихся снять футболки или разойтись. Также в автозаки сажают тех, кто пришёл с плакатами, и тех, кто пытается снимать происходящее – в том числе и журналистов с удостоверениями.

Около Петровки, 38, несмотря на наличие пресс-карты, был задержан стажер Радио Свобода Антон Сергиенко. Спустя короткое время его отпустили.

Среди задержанных – главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло. Также сообщается, что на шествии забрали в автозак корреспондентов "Медузы" Илью Жегулева и Андрея Перцева. Их уже отпустили, но в отдел отвезли работавшего с ними режиссёра. Позднее в полицию забрали Илью Азара, Андрея Ковалёва и Евгения Берга – инициаторов проведения акции.

Корреспондент Радио Свобода сообщает, что была задержана политолог Екатерина Шульман, член Совета по правам человека при президенте РФ.

По данным Би-би-си и "Медиазоны", задержаны журналисты Reuters, "Дождя", и продюсер немецкого издания Der Spiegel Александр Чернышев. Корреспондент Радио Свобода передаёт, что в автозак попал и фотограф французского журнала Le Temps Эммануэль Гринспен.

По данным "ОВД-Инфо", задержали корреспондента "Новой газеты" Никиту Гирина, корреспондента "МБХ медиа" Михаила Шевелева и журналиста "Коммерсанта" Романа Дорофеева. The Village сообщает, что в автозак забрали корреспондента издания Павла Яблонского.

О своём задержании сообщает бывший "узник Болотной" Алексей Гаскаров.

Также задержаны основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и менеджер проектов фонда Руслан Шаведдинов. На Навального составляют протокол о повторном нарушении законодательства о митингах, сообщила сотрудник ФБК Кира Ярмыш.

Как минимум в одном из автозаков у людей забрали мобильные телефоны.

Участники акции, собравшиеся в районе полудня у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре, двинулись в сторону Петровки, 38 – по маршруту акции, которую вчера не удалось согласовать с мэрией. Путь им преграждают сотрудники Росгвардии. Колонна разделилась. Часть активистов добралась до Главного управления МВД России. К зданию их не подпускают полицейские. Проход на Петровку закрыт, здесь тоже были задержания – в том числе в саду Эрмитаж, где проходили официальные праздничные мероприятия по случаю Дня России.

Марш за свободу Ивана Голунова был запланирован на полдень 12 июня в центре Москвы. Участники акции собирались нести в руках газеты со статьями журналиста. Шествие планировалось завершить у здания ГУВД Москвы.

Мэрия Москвы во вторник заявила, что согласовала акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Её организаторы – главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев и член Совета по правам человека журналистка Екатерина Винокурова – никак не связаны с инициаторами несогласованной акции 12 июня.


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