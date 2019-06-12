Азаренко: Даже если закончу завтра, могу сказать, что карьера получилась очень успешной 9 12.06.2019, 17:11

Виктория Азаренко

Фото: Alex Pantling/Getty Images

В этом году белорусская теннисистка отмечает тридцатилетие.

Известная белорусская теннисистка Виктория Азаренко на пресс-конференции в рамках мастер-класса в Минске отметила, что ей пока еще рано подводить даже промежуточные итоги карьеры. Об этом пишет pressball.by.

- В этом году вы отмечаете тридцатилетие…

- Ох, уже начинается?.. Но по мне не скажешь же, да?

- Подведите какие-то промежуточные итоги карьеры. Чего важного достигли?

- Я не оцениваю свою карьеру. Мне слишком рано об этом думать. У меня есть еще высокие цели, которые пока не дают подводить даже промежуточные итоги. Но даже если закончу завтра, могу сказать, что карьера получилась очень успешной. Впрочем, есть мотивация и цели перед собой, концентрируюсь на том, что происходит сейчас и на будущем, а не на прошлом.