Работа в жару: Или сократить рабочий день, или делать перерывы и выдавать воду 13.06.2019, 21:09

Как защищать свои трудовые права в жаркую погоду.

В санитарных нормах и правилах «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях» указано, что должен делать руководитель, чтобы сотруднику было комфортно работать, пишет kp.by.

- В офисных помещениях температура не должна превышать 28 градусов тепла, в этом случае рабочий день может сократиться на час. Но нормы и правила не обязывают нанимателя его сокращать, он должен принимать меры по регулированию времени пребывания работников в этих условиях. Наниматель сам решает, делать рабочий день короче или нет.

А если человек работает в литейном цехе, там технологически невозможно выдержать оптимальную температуру. Поэтому работы в таких условиях по результатам аттестации признаются вредными, в связи с чем, работник получает дополнительные льготы и компенсации: сокращенный рабочий день, перерывы, доплаты, - объясняет главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Павел Манько. - Наниматель обязан в жару предоставлять дополнительные перерывы, помимо обеденного. Например, каждые два часа по 5 - 10 минут. Обеспечить санитарно-бытовые помещения для отдыха. А также питьевое водоснабжение. Так, каждый день водителям выдают минеральную воду. Отмечу, что наниматель может внести дополнения в коллективный договор, в правила внутреннего распорядка и обозначить эти моменты.

- Как же быть работникам на открытом воздухе? Например, строителям?

- В некоторых организациях смещают графики - например, начинают работать с 5 утра, а с 12.00 до 15.00 не работают. Мы направляли в строительные организации рекомендательные письма, если температура выше +27 градусов, обеспечивать водой, смещать графики.

- А если в офисе жарко?

- В соответствии со ст. 22 ТК РБ и по ст. 11 Закона об охране труда, сотрудник может отказаться от работы, если есть угроза его жизни и здоровью. Можно написать заявление, попросить освободить от работы из-за некомфортных условий. Но пока руководитель будет его рассматривать, придется выполнять правила внутреннего трудового распорядка. Более радикальные методы - пожаловаться в Санэпидемстанцию.

Работники могут обратиться на горячую линию технической инспекции ФПБ, приедет инспектор.

- Обращений стало больше, но вопиющих фактов нет. Например, покупатели жалуются, что в магазине душно или пассажиры, что в транспорте жарко, - отмечает Павел Манько. - Офисный работник обращался, потому что фирма не купила вентилятор. Также была жалоба от работника завода. Но наниматель обеспечил ему перерывы в течение рабочего дня и воду.

Работники завода: «За сердце хватались даже самые здоровые мужики»

Мы поинтересовались у представителей физически тяжелых профессий, как они справляются с жарой.

- Вчера у нас было около 40 градусов, вся одежда за полчаса становилась мокрой, хоть отжимай. За сердце хватались даже самые здоровые мужики, а я со своей гипертонией думал, там и помру. Каждые 20 минут выходили на улицу в тени посидеть, но там ненамного лучше было. Сегодня нам включили кондиционеры, стало чуть лучше, но все равно парит, - рассказал механик одного из заводов Сергей.

Нелегко и водителям общественного транспорта.

- У меня не работает кондиционер, температура в кабине под 40 градусов! А работаем по 7 - 10 часов. К руководству бесполезно обращаться. Своими силами спасаемся: пью по 9 литров воды. Нам дают полтора литра перед началом дня, этого мало, она еще и теплая, - поделился водитель троллейбуса Александр. - Открываем форточки и двери.

Производитель мороженого: «Продажи выросли раза в три»

- За 2018 год мы продали 4,5 тысячи тонн мороженого, в этом году планируем продать столько же. Лучше всего оно продается в Минске, а топ-3 самого востребованного - «Каштан», «Столичное» и «Элитное». Продажи резко возросли в конце мая, как началась теплая погода. Сейчас, в жару, продажи выросли раза в три так точно, уходит около 40 тонн мороженого в день, не считая экспорта, - сообщила начальник отдела продаж «Минского хладокомбината №2» Дарья Смарцова.

На пике популярности и вентиляторы с кондиционерами.

- Продажи подскочили. Сегодня только открылся магазин, уже четыре человека спросили про вентиляторы. Но они закончились еще вчера, - рассказали нам в одном из столичных магазинов техники.

Медведям дают мороженое

- Большинство животных в зоопарке - тропические жители, для них такая погода комфортна. Но некоторых жара выбивает из колеи, поэтому предпринимаются дополнительные меры, - говорит младший научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Солтысова. - В большинстве вольеров, особенно для крупных животных, у нас есть водопады, например, у тигров, бурого медведя. Они включаются по необходимости. У хищных кошек, тапиров, фламинго установлены свои прудики. Их ежедневно чистят, наливают воду. Их облюбовали водоплавающие птицы, например, лебеди, фламинго. Медведица Изольда проводит все время в ванночке, засовывает мордочку, залезает туда. Также все вольеры дважды в день поливают водой.

Кормить животных стали в более раннее и позднее время, когда не так жарко.

- Мы облегчили рацион, добавляем больше растительности, фруктов, меньше мяса. Медведям дают мороженое, - говорит Татьяна Солтысова. - Работники заливают молоко в большие емкости, добавляют фрукты, варенье, перемешивают и оставляют в морозильнике. Получается медвежье мороженое.