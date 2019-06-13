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Под Лидой — массовый мор рыбы

  • 13.06.2019, 21:24
Фото: lida.info

Дачники подозревают сточные воды.

Лидские дачники бьют тревогу — в реке Дитва, которая является притоком Немана, второй год подряд гибнет рыба. Люди жалуются на выбросы лидских очистных сооружений, в ЖКХ города же уверяют, что они не виноваты, пишет tut.by.

— Второй год подряд в реке дохнет рыба. Мы думаем, что водоем загрязняют очистные сооружения. В связи с жарой потребление воды увеличилось, вот они и не справляются. Людям в речке стало опасно купаться, а ведь раньше мы из нее пили воду, — говорит один из дачников.

Фото: tut.by

Река Дитва протекает около дачного поселка в Доржах и деревни Канюшаны. Сейчас, по словам дачников, вода в водоеме темного серо-коричневого цвета и очень неприятно пахнет.

— Подобная ситуация была и в 2014 году, — вспоминают люди.

Тогда специалисты несколько раз брали пробы воды и пришли к выводу, что в гибели рыбы виновата жаркая погода: из-за высокой температуры количество кислорода в водоеме сократилось и рыба попросту задохнулась.

В этом году специалисты природоохраны также приехали на место экологического происшествия.

Фото: tut.by

— Мы взяли пробы воды и ждем результатов лабораторных испытаний. Исходя из них, можно будет точно сказать, что произошло в водоеме, — рассказали в отделе контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ситуация с речкой также под контролем в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте.

Специалисты Лидского ЖКХ также обследовали русло реки. Заместитель начальника производства водопроводно-канализационного хозяйства Игорь Алешковский рассказал, что и их лаборатория взяла необходимые пробы.

Предварительно специалисты говорят о том, что мор рыбы произошел, как и раньше, из-за жаркой погоды.

Фото: tut.by

— Скорее всего, произошло природное явление. Из-за высокой температуры воздуха в реке сейчас есть нехватка кислорода. Происходит цветение водорослей, которым также требуется кислород. К тому же пойма реки находится на так называемом торфяном пятне, в котором также происходят свои природные процессы, — рассказал Игорь Алешковский.

Проще говоря, торф от нехватки кислорода «закисает» и в таком состоянии перемешивается с водой, окрашивая ее в неприглядный цвет. На неприятный запах могут влиять природные газы, которые выделяются при нагревании. Плюс — река Дитва извилистая, на некоторых ее участках течение недостаточное, поэтому вода там застаивается.

— На очистных сооружениях производится полная фильтрация воды. Наша лаборатория постоянно мониторит качество очистки, и чтобы в реку попало что-то грязное — такого просто не может быть, — говорит Игорь Алешковский.

Специалисты просят дождаться результатов лабораторных испытаний проб воды. Тогда точно станет известна причина очередной гибели рыбы в реке Дитва.

Кстати, этой зимой на торфяниках под Лидой, у деревни Филоновцы, недалеко от трассы М6 также произошел мор рыбы. Там причиной стало падение уровня кислорода из-за отсутствия необходимого водотока.


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