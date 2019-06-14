Еродепутат Зигфрид Мурешан: Есть лишь одно правительство Молдовы – это кабмин Майи Санду 14.06.2019, 8:34

Зигфрид Мурешан

Нет никаких поводов говорить о каких-либо досрочных выборах в стране.

Политические эволюции Кишинева и прогнозы на ближайшую перспективу — в интервью «Радио Свободная Европа» депутата Европарламента от Европейской народной партии, представителя Румынии Зигфрида Мурешана.

- Прозападные партии сформировали правительство, Майя Санду назначена премьер-министром. Но начать полноценную деятельность новый кабинет пока не в состоянии из-за решений Конституционного суда, который отменил голосование парламентской коалиции о вынесении вотума доверия правительству. Вы видите какой-либо выход из ситуации? Или, быть может, нам стоит сначала проанализировать заявления румынского МИД по поводу признания/непризнания кабмина Санду?

- Я видел заявление министра иностранных дел Румынии, и я советую воспринимать его крайне осторожно. Это — политическое заявление, поскольку министр говорил, что он поддерживает проведение досрочных выборов. Мне кажется, что министр перепутал позиции. Если правительство нелегитимно, то нужно сказать, что правительство нелегитимно, и все. И совсем необязательно распространяться по поводу «политических решений», которые, якобы, представляются вам верными. А если утверждение кабмина законно, но незачем упоминать «досрочные выборы».

У меня очень простая, ясная позиция: действия парламента по назначению правительства и утверждению в должности нового премьер-министра Республики Молдова соответствовало Конституции, всем законам Молдовы и всем международным нормам. Евросоюз признал это правительство, и потому у кабмина появился даже больший политический вес. Вспомните другие примеры — ЕС никогда бы не признал правительство, если бы процедура выдвижения премьера, или голосование за новый состав правительства, или принесение присяги министрами не соответствовали законодательству — или вызывали вопросы. То, что Евросоюз признал кабинет, стало гарантией и подтверждением факта о том, что все в рамках закона.

Таким образом, для меня сейчас есть лишь одно правительство Республики Молдова и один премьер-министр. Это правительство Санду, ну, а возглавляет кабмин Майя Санду.

Ситуация такова: в Молдове есть партия, которая никогда не побеждала на парламентских выборах. Эта партия получила власть, воспользовавшись конъюнктурой, и находилась у руля вплоть до последних выборов парламента. Эта партия проиграла выборы и утратила рычаги управления, она оказалась в меньшинстве. Соответственно, власть получают те, кто на выборах победил.

Нет никаких поводов для того, чтобы говорить о каких-либо досрочных выборах. И потому я призываю относиться к заявлению министра иностранных дел [Румынии] с большой осторожностью и осмотрительностью.

Министр иностранных дел [Теодор Мелешкану] пытался помешать голосованию избирателей, представляющих румынскую диаспору на выборах Европарламента. Он несет ответственность за тот хаос, что был на президентских выборах 2014 года. Тогда он занимал пост лишь неделю! — и установил настоящий антирекорд по краткосрочности мандата. Он — именно тот глава МИД, который настойчиво пытался убедить весь ЕС в том, что решения румынского правительства за последние пару лет по реформе системы юстиции были нужны и полезны!.. У этого дипломата очень мало полномочий в сфере внешней политики, и потому авторитет, вес его заявлений — соответствующий!

- Но Румыния председательствует в Евросоюзе, и вплоть до окончания мандата ко мнению Румынии прислушивается весь Евросоюз.

- Я надеюсь, что позиции Румынии на европейском уровне будут сильны настолько, насколько это возможно. А рассчитывать на уважение Румыния может лишь в том случае, если ее представляют компетентные, заслуживающие доверия политики, которые уважают европейские ценности и стандарты ЕС.

Наиболее важные мнения со стороны ЕС относительно ситуации в Республике Молдова прозвучали из уст главы европейской дипломатии Федерики Могерини, а также еврокомиссара по политике расширения и соседства [Йоханнеса Хана] . Я считаю, что таким образом была четко выражена позиция ЕС.

Ну, а в остальном... Мне бы хотелось видеть в Бухаресте авторитетное и компетентное правительство, которому может доверять Евросоюз, которое может всерьез воспринимать официальный Кишинев, правительство, которое на самом деле представляет интересы румын.

На выборах Европарламента явка была высокой, и граждане Румынии проголосовали против нынешнего правительства, социал-демократы потерпели шокирующее поражение, а вторая правящая партия — АЛДЕ — вообще не прошла в парламент!..

-В Бухаресте звучали мнения о том, что Майя Санду, мол, попала в ловушку, что ЕС совершает роковую ошибку... А все потому, что «в Молдове реализуется российский сценарий»!.. Насколько вы прислушиваетесь к подобным заявлениям некоторых румынских аналитиков?

- Знаете, я осторожен в оценках ситуации. Я знаю одно: в Кишиневе на сегодня есть только две настоящие проевропейские партии — PAS и PPDA. Они — наши партнеры, они сотрудничают с Национал-либеральной партией, мы с ними работаем.

Да, они решают задачу по деолигархизации Республики Молдова так, как это у них получается, но уверяю вас, между блоком ACUM и Партией социалистов почти нет точек соприкосновения. Желаю им успеха на пути освобождения госинститутов, это совершенно необходимый шаг, но, вместе с тем, я не думаю, что эти две политические силы способны сформировать стабильное правительство на долгосрочный период. Не будем наивными!..

Я помню президентские выборы 2016 года, когда я входит в состав наблюдательной миссии Европарламента, и я хорошо помню кампанию Партии социалистов. Повестка ПСРМ принципиально отличается от проевропейских проектов. Партии приняли решение, исходя из реалий и задач сегодняшнего дня. И ничего больше.

- Бывший спикер парламента, вице-председатель Демпартии Андриан Канду обратился к зарубежным партнерам Молдовы с просьбой воздержаться от заявлений, и параллельно он пригласил на переговоры социалистов и депутатов блока ACUM. Как вы думаете, возможен ли подобный диалог?

- Этот вопрос будут решать представители блока, я никогда не диктовал политикам ACUM, что они должны делать. Представители блока принимают решения самостоятельно, в зависимости от того, что они считают лучшим для Республики Молдова. Я предполагаю, что они знают о месседжах г-на Канду, и так же они хорошо понимают, как им следует реагировать — или не реагировать – словом, как именно нужно отнестись к его предложениям.

- В Кишиневе опять заговорили о краже миллиарда, об отмывании российских денег... А еще появилась надежда на то, что ЕС разблокирует внешнее финансирование — это обещала Майя Санду. Как вы думаете, сколько времени займет налаживание отношений с Брюсселем, и когда деньги могут поступить в Молдову?

- Условия для разблокирования финансирования в размере 100 млн евро всем известны, они касаются соблюдения обязательств, взятых на себя Республикой Молдова перед ЕС. В предыдущих интервью я уже отвечал вам на вопрос по поводу европейской помощи, когда она поступит... Я всегда говорил: «Когда будут соблюдаться правила!»

Хорошая новость — в Молдове есть правительство во главе с премьер-министром, кабинет на самом деле является проевропейским, кабмин обязательно будет соблюдать правила и уважать обязательства Республики Молдова. И тогда разблокировать внешнее финансирование удастся в очень сжатые сроки. Но ЕС должен увидеть, что делает кабмин по реформе юстиции, что предпринимается для борьбы с отмыванием денег...

Нужно признать, что мы уже много лет подряд обсуждаем кражу миллиарда, и власти, которые до недавнего времени несли ответственность за проведение расследования, не продвинулись ни на шаг в вопросе возмещения причиненного ущерба!

Так что я хочу подчеркнуть, что вам нужно правительство, которое не просто будет называть себя «проевропейским», но такое правительство, которое действительно будет проевропейским, которое настроено на реформы и выполнение Молдовой взятых на себя обязательств. И еще нужно, чтобы правительство — как минимум, на уровне премьера [Майи Санду] и вице-премьера Андрея Нэстасе — по-настоящему хотело восстановить отношения между Республикой Молдова и международными партнерами.