закрыть
14 июня 2019, пятница, 12:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Еродепутат Зигфрид Мурешан: Есть лишь одно правительство Молдовы – это кабмин Майи Санду

  • 14.06.2019, 8:34
Зигфрид Мурешан

Нет никаких поводов говорить о каких-либо досрочных выборах в стране.

Политические эволюции Кишинева и прогнозы на ближайшую перспективу — в интервью «Радио Свободная Европа» депутата Европарламента от Европейской народной партии, представителя Румынии Зигфрида Мурешана.

- Прозападные партии сформировали правительство, Майя Санду назначена премьер-министром. Но начать полноценную деятельность новый кабинет пока не в состоянии из-за решений Конституционного суда, который отменил голосование парламентской коалиции о вынесении вотума доверия правительству. Вы видите какой-либо выход из ситуации? Или, быть может, нам стоит сначала проанализировать заявления румынского МИД по поводу признания/непризнания кабмина Санду?

- Я видел заявление министра иностранных дел Румынии, и я советую воспринимать его крайне осторожно. Это — политическое заявление, поскольку министр говорил, что он поддерживает проведение досрочных выборов. Мне кажется, что министр перепутал позиции. Если правительство нелегитимно, то нужно сказать, что правительство нелегитимно, и все. И совсем необязательно распространяться по поводу «политических решений», которые, якобы, представляются вам верными. А если утверждение кабмина законно, но незачем упоминать «досрочные выборы».

У меня очень простая, ясная позиция: действия парламента по назначению правительства и утверждению в должности нового премьер-министра Республики Молдова соответствовало Конституции, всем законам Молдовы и всем международным нормам. Евросоюз признал это правительство, и потому у кабмина появился даже больший политический вес. Вспомните другие примеры — ЕС никогда бы не признал правительство, если бы процедура выдвижения премьера, или голосование за новый состав правительства, или принесение присяги министрами не соответствовали законодательству — или вызывали вопросы. То, что Евросоюз признал кабинет, стало гарантией и подтверждением факта о том, что все в рамках закона.

Таким образом, для меня сейчас есть лишь одно правительство Республики Молдова и один премьер-министр. Это правительство Санду, ну, а возглавляет кабмин Майя Санду.

Ситуация такова: в Молдове есть партия, которая никогда не побеждала на парламентских выборах. Эта партия получила власть, воспользовавшись конъюнктурой, и находилась у руля вплоть до последних выборов парламента. Эта партия проиграла выборы и утратила рычаги управления, она оказалась в меньшинстве. Соответственно, власть получают те, кто на выборах победил.

Нет никаких поводов для того, чтобы говорить о каких-либо досрочных выборах. И потому я призываю относиться к заявлению министра иностранных дел [Румынии] с большой осторожностью и осмотрительностью.

Министр иностранных дел [Теодор Мелешкану] пытался помешать голосованию избирателей, представляющих румынскую диаспору на выборах Европарламента. Он несет ответственность за тот хаос, что был на президентских выборах 2014 года. Тогда он занимал пост лишь неделю! — и установил настоящий антирекорд по краткосрочности мандата. Он — именно тот глава МИД, который настойчиво пытался убедить весь ЕС в том, что решения румынского правительства за последние пару лет по реформе системы юстиции были нужны и полезны!.. У этого дипломата очень мало полномочий в сфере внешней политики, и потому авторитет, вес его заявлений — соответствующий!

- Но Румыния председательствует в Евросоюзе, и вплоть до окончания мандата ко мнению Румынии прислушивается весь Евросоюз.

- Я надеюсь, что позиции Румынии на европейском уровне будут сильны настолько, насколько это возможно. А рассчитывать на уважение Румыния может лишь в том случае, если ее представляют компетентные, заслуживающие доверия политики, которые уважают европейские ценности и стандарты ЕС.

Наиболее важные мнения со стороны ЕС относительно ситуации в Республике Молдова прозвучали из уст главы европейской дипломатии Федерики Могерини, а также еврокомиссара по политике расширения и соседства [Йоханнеса Хана] . Я считаю, что таким образом была четко выражена позиция ЕС.

Ну, а в остальном... Мне бы хотелось видеть в Бухаресте авторитетное и компетентное правительство, которому может доверять Евросоюз, которое может всерьез воспринимать официальный Кишинев, правительство, которое на самом деле представляет интересы румын.

На выборах Европарламента явка была высокой, и граждане Румынии проголосовали против нынешнего правительства, социал-демократы потерпели шокирующее поражение, а вторая правящая партия — АЛДЕ — вообще не прошла в парламент!..

-В Бухаресте звучали мнения о том, что Майя Санду, мол, попала в ловушку, что ЕС совершает роковую ошибку... А все потому, что «в Молдове реализуется российский сценарий»!.. Насколько вы прислушиваетесь к подобным заявлениям некоторых румынских аналитиков?

- Знаете, я осторожен в оценках ситуации. Я знаю одно: в Кишиневе на сегодня есть только две настоящие проевропейские партии — PAS и PPDA. Они — наши партнеры, они сотрудничают с Национал-либеральной партией, мы с ними работаем.

Да, они решают задачу по деолигархизации Республики Молдова так, как это у них получается, но уверяю вас, между блоком ACUM и Партией социалистов почти нет точек соприкосновения. Желаю им успеха на пути освобождения госинститутов, это совершенно необходимый шаг, но, вместе с тем, я не думаю, что эти две политические силы способны сформировать стабильное правительство на долгосрочный период. Не будем наивными!..

Я помню президентские выборы 2016 года, когда я входит в состав наблюдательной миссии Европарламента, и я хорошо помню кампанию Партии социалистов. Повестка ПСРМ принципиально отличается от проевропейских проектов. Партии приняли решение, исходя из реалий и задач сегодняшнего дня. И ничего больше.

- Бывший спикер парламента, вице-председатель Демпартии Андриан Канду обратился к зарубежным партнерам Молдовы с просьбой воздержаться от заявлений, и параллельно он пригласил на переговоры социалистов и депутатов блока ACUM. Как вы думаете, возможен ли подобный диалог?

- Этот вопрос будут решать представители блока, я никогда не диктовал политикам ACUM, что они должны делать. Представители блока принимают решения самостоятельно, в зависимости от того, что они считают лучшим для Республики Молдова. Я предполагаю, что они знают о месседжах г-на Канду, и так же они хорошо понимают, как им следует реагировать — или не реагировать – словом, как именно нужно отнестись к его предложениям.

- В Кишиневе опять заговорили о краже миллиарда, об отмывании российских денег... А еще появилась надежда на то, что ЕС разблокирует внешнее финансирование — это обещала Майя Санду. Как вы думаете, сколько времени займет налаживание отношений с Брюсселем, и когда деньги могут поступить в Молдову?

- Условия для разблокирования финансирования в размере 100 млн евро всем известны, они касаются соблюдения обязательств, взятых на себя Республикой Молдова перед ЕС. В предыдущих интервью я уже отвечал вам на вопрос по поводу европейской помощи, когда она поступит... Я всегда говорил: «Когда будут соблюдаться правила!»

Хорошая новость — в Молдове есть правительство во главе с премьер-министром, кабинет на самом деле является проевропейским, кабмин обязательно будет соблюдать правила и уважать обязательства Республики Молдова. И тогда разблокировать внешнее финансирование удастся в очень сжатые сроки. Но ЕС должен увидеть, что делает кабмин по реформе юстиции, что предпринимается для борьбы с отмыванием денег...

Нужно признать, что мы уже много лет подряд обсуждаем кражу миллиарда, и власти, которые до недавнего времени несли ответственность за проведение расследования, не продвинулись ни на шаг в вопросе возмещения причиненного ущерба!

Так что я хочу подчеркнуть, что вам нужно правительство, которое не просто будет называть себя «проевропейским», но такое правительство, которое действительно будет проевропейским, которое настроено на реформы и выполнение Молдовой взятых на себя обязательств. И еще нужно, чтобы правительство — как минимум, на уровне премьера [Майи Санду] и вице-премьера Андрея Нэстасе — по-настоящему хотело восстановить отношения между Республикой Молдова и международными партнерами.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев