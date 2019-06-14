Андрей Санников: Олега Бебенина сегодня не хватает нашей команде 14.06.2019, 14:10

Андрей Санников

И это чувство нужности не притупляется.

Сегодня основателю сайта Charter97.org Олегу Бебенину исполнилось бы 45 лет.

Международный координатор гражданской инициативы «Хартия-97», лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников поделился воспоминаниями об Олеге Бебенине:

- С момента трагической гибели прошло почти девять лет – а Олегу только бы исполнилось 45. Это – шокирующий факт: насколько молодой человек, полный сил и возможностей, ушел из жизни, как я считаю, не по своей воле.

Его сегодня не хватает нашей команде, и это чувство нужности не притупляется. Тем более, что сейчас вспоминаешь, кем он был и как он работал, и понимаешь, что это был уникальный кризисный менеджер.

Он мог собираться невероятно быстро в любой ситуации и показывать высочайшую эффективность. Причем это касалось как технических вопросов, так и вопросов стратегических и тактических.

Об Олеге можно вспоминать невероятно много, кратко его даже не охарактеризуешь: настолько это был разносторонний и талантливый человек, нашедший себя и сделавший себе имя в журналистике, ставший заметной фигурой в белорусской оппозиции и сознательно выбравший путь сопротивления, а не приспособленчества. Хотя у него было много предложений, заманчивых в финансовом плане. Он, наверное, рассматривал их серьезно – но оставался верен деятельности оппозиции в Беларуси.