Вице-спикер парламента Молдовы: Олигарх Плахотнюк капитулировал 3 14.06.2019, 18:31

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Кризис двоевластия в Молдове решен, прежнее правительство сложит полномочия.

Вечером 14 июня Демократическая партия Молдовы, имеющая поддержку Конституционного суда страны, приняла решение не уходить в оппозицию и мирно передать власть.

Об этом в комментарии Радио НВ заявил вице-спикер Парламента Молдовы Михай Попшо.

«Буквально 15 минут назад это противостояние, этот политический кризис, самый большой за историю независимой Молдовы, разрешился. Буквально 15 минут назад Демократическая партия, после совета партии, решила, что не уходит в оппозицию и они передают мирно власть. То есть олигарх Плахотнюк капитулировал», — заявил он.

Попшо отметил, что в течение ближайшего времени прежнее правительство Павла Филипа сложит с себя полномочия.

Также вице-спикер молдавского парламента подтвердил, что западные партнеры Молдовы уговорили главу Демпартии Владимира Плахотнюка пойти на такой сценарий. Так, посол США в Молдове 14 июня встретился с Плахотнюком.

В воскресенье пройдет мирный митинг сторонников главы нового правительства Майи Санду, который был запланирован ранее.

Напомним, в Молдове действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.