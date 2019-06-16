«Знаю людей, которые ради жилья буквально голодали» 16.06.2019, 15:00

Белорус рассказал, как и на чем экономит.

Алексею 31 год, он работает системным администратором и встречается с девушкой. Он с детства не привык тратить деньги на мелочи типа конфет и шоколадок. С тех пор привычка сохранилась, пишет onliner.by.

— Не покупаю кофе при любом удобном случае (по дороге на работу, на заправках), не питаюсь в фастфуде, не заказываю всякие безделушки на китайских сайтах, пусть они и стоят по $1, — объясняет он принципы своей экономии. — В магазине покупаю все необходимое по списку, изредка балую себя чем-нибудь необязательным. Продукты выбираю совершенно обыкновенные, преимущественно белорусского производства, на качество жаловаться не приходилось.

При покупке продуктов Алексей постоянно пользуется дисконтной картой «Евроопта». Хотя у него есть такие же карты магазинов «Алми» и «Виталюр», но в них он заезжает редко. Минчанин подчеркивает: сэкономить на дисконтных картах практически нельзя.

— По моим наблюдениям, цены в «Евроопте» сравнимы с ценами в других сетевых магазинах с использованием дисконтных карт, — считает он. — Еще у меня есть дисконтная карта «Белоруснефти». Опять же реальной экономии и от этой карты не видно. Такое впечатление, что дисконтная карта не перекрывает даже цену собственной покупки.

Проездной минчанину оплачивает компания, на авто он катается редко, так как по работе этого делать ему не нужно.

— Крайне редко покупаю всякие гаджеты. У меня есть телефон, который меня устраивает (покупался в рассрочку), а также компьютер, которого мне достаточно для моих задач, — рассуждает он. — Я даже не вижу смысла покупать телевизор, например, или какие-нибудь смарт-часы.

Что касается акций, скидок и распродаж, то специально на них Алексей не ходит.

— Обычно это приводит к соблазну купить что-то ненужное, «но ведь со скидкой же!» — говорит он. — Очень редко планирую нерядовые покупки на день скидок в крупных магазинах (ГУМ, ЦУМ, «На Немиге»), чаще это даже случайное совпадение. Я беру со скидкой то, что мне нужно сейчас по списку. Если товар стоит на акции и устраивает меня по качеству, я его возьму, так как не думаю, что акции реально сберегут бюджет. Разве что покупать акционные товары в оптовых масштабах, но я так делать не пробовал.

При этом парень отмечает, что не ведет жизнь аскета-отшельника, а просто критически рассматривает все траты. По его словам, от многого зачастую можно безболезненно отказаться.

Алексей считает, что реальная экономия — это откладывать деньги. Куда угодно: в чулок, на карточку, на депозит или еще куда-нибудь.

— Получил деньги за работу — какой-то процент обязательно откладывается в неприкосновенное место, — рассуждает он. — Все, этих денег у тебя никогда не было, ты их не получал, распоряжайся оставшимися с умом. Люди выживают на меньшие доходы, значит, и я смогу. И у меня получается. А вот экономить по принципу «Что останется в конце месяца — отложу» совершенно нереально: не останется ничего.

— Экономия должна быть разумной. Если она приводит к снижению качества жизни, это глупо, — продолжает рассуждать Алексей. — На мой взгляд, исключение — экономия ради покупки жилплощади. Тут не грех и притеснить себя, но тоже в разумных пределах. Знаю людей, которые ради жилья буквально голодали, а после покупки продолжили так жить и дальше. Это явный пример перебора. Если приходится экономить, чтобы просто прожить, значит, человек живет не по средствам. С ситуацией, когда доход не позволяет просто прожить без излишеств, я не сталкивался. Но, наверное, я бы искал выход (переехать туда, где твоя специальность востребована, сменить сферу деятельности, подработки, халтуры и так далее).