Сдаться Китаю Максим Михайленко, «Деловая столица»

17.06.2019, 7:52

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Фото: ТАСС

Как Си Цзиньпин троллил Путина в Петербурге.

В нынешнем году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), с учетом аховой ситуации в России, мог бы пройти совершенно незаметно, если бы не анекдотическая ситуация с находящимся под домашним арестом по сфабрикованному делу последним частным иностранным инвестором в Россию Майклом Калви.

Центробанк уполномочен заявить

Майкл Калви, попавший под прессинг партнера Дмитрия Патрушева - недавно госбанкира, а ныне министра сельского хозяйства, сына диспетчера кокаиновых рейсов и секретаря российского Совбеза Николая Патрушева - вдруг попросился на ПМЭФ. Вообще-то, не очень понятно, зачем - американская делегация во главе с послом Джоном Ханстсманом (который к концу года может вообще отправиться домой в США) мероприятие демонстративно проигнорировала. Когда вопрос о выходе Калви под залог встал впервые и его объявляли неопасным, Путин вдруг заявил, что ФСБ так не думает, да и с ПМЭФ вышла заминка в подобной же форме. Параллельно саммит оказался в совершеннейшей тени ареста журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова, которому полиция подбросила наркотики, скорее всего, по приказу фигурантов его расследования в отношении "похоронной мафии".

Выступление на ПМЭФ самого Владимира Путина в очередной раз показало, что он утратил связь с реальностью: Россию сотрясает множество протестов разной степени массовости и на самую разную тематику, да и по уровню участия форум оказался едва ли не самым скромным. Главными его звездами, по сути, оказались украинские политические "казачки" Виктор Медведчук и Юрий Бойко, в рамках предвыборного тура вымаливавшие у загнанного "Нафтогазом" в угол "Газпрома" скидку на газ. В конце концов на самом форуме поругались министр финансов Антон Силуанов и глава счетной палаты Алексей Кудрин, пытаясь выяснить, кто из них больше душит оставшийся в России бизнес, а кто - перешедшее на подножный корм население.

С формальной точки зрения в Петербурге было подписано 650 договоров на сумму 3,1 трлн руб. (около $50 млрд), что на 500 млрд больше, чем годом ранее. Эти цифры назвал советник президента России, заместитель председателя оргкомитета форума Антон Кобяков на финальной пресс-конференции. Он уточнил, что озвучивает цифры только по соглашениям, которые "не являются коммерческой тайной". Повестка дня включала 170 мероприятий, более 100 "круглых столов", деловых завтраков, диалогов между странами и др. Модераторами и спикерами выступили более 1300 человек.

Самая крупная делегация прибыла из КНР - 1072 человека, из США 520 человек, широкое представительство было от таких стран, как Франция, Япония, Британия (318 чел.), Германия, Швейцария. Однако уже не первый год официальная статистика ПМЭФ выглядит такой же филькиной грамотой, как и отчетность российского статистического ведомства, давно разошедшаяся с международными, да и собственными российскими стандартами. Ведь реальная ситуация с инвестициями в РФ совсем иная.

Так, согласно данным Банка России, прямые инвестиции в нее из-за рубежа сократились в 2018 г. более чем в три раза по сравнению с 2017-м, до $8,8 млрд.

В отношении к ВВП это стало минимальным значением за последние десять лет, что национальный банк РФ признал в своем обзоре "О чем говорят тренды". В итоге чистый отток инвестиций из российской экономики (разница между входящими и исходящими прямыми инвестициями) достиг $23,1 млрд - крупнейшего значения с 2014 г., причем опять-таки по данным Центробанка. Так, в третьем квартале 2018 г. на Кипр ушли российские инвестиции на сумму $7,9 млрд - крупнейший отток за все время.

В целом исходящие инвестиции в зарубежные небанковские компании составили в 2018 г. более $30 млрд, тогда как входящие инвестиции в российский небанковский сектор - менее $6 млрд. Это позволило аналитикам Банка России сделать вывод, что средства, уходящие в офшоры, уже не возвращаются в Россию, как раньше.

О чем же в таком случае заключаются все эти миллиардные соглашения на ПМЭФ - в практически полностью огосударствленной экономике РФ? Похоже, в основном это просто формализация подрядчиками, в том числе иностранными, схем освоения бюджетных средств, выделяемых российской казной в той или иной форме. За ними могут стоять и политические договоренности. И в первую очередь речь опять идет о Китае.

Дело в том, что среди других более-менее заметных событий ПМЭФ-2019 можно выделить только два, при этом подчеркивающие двойное усиление КНР на российской территории. Во-первых, в энергетической отрасли. Так, 5 июня "Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР. Казалось бы, замечательно (про газопровод "Сила Сибири" заметим, уже никто и не вспоминает - деньги освоены, а газ, если до этого дойдет, Китай будет получать по кабальной для РФ цене).

Но есть важные нюансы.

Дело в том, что российский СПГ - это подушка безопасности для самой РФ в ситуации, когда газовая монополия "Газпрома" в Европе приходит в упадок. Ведь проекты обходящих Украину "потоков" уже не могут выполнить свою масштабную миссию - лишить нас газового транзита и прижать к ногтю Беларусь. Отсюда и происходящее уже который год наращивание мощностей СПГ (кстати, в условиях кризисной ситуации с попавшей под санкции продажей бурового оборудования) с целью удержания европейского рынка, которое теоретически может восполнить провал на поставках по трубопроводу поставками сжиженного газа.

Обе новые системы ("Турецкий поток" и "Северный поток-2", пока заблокированный Данией) в исходных параметрах должны были перекачивать в Европу 155 млрд кубометров. Но сегодня речь может идти только о 70 млрд, то есть менее чем о половине объема. Ведь 85 миллиардов уже выветрились в процессе: "Северный поток-2" будет урезан со 110 до 55 млрд, так как подпадает теперь под действие Газовой директивы ЕС, имеющей антимонопольный характер.

В свою очередь, "Турецкий поток" в реальной жизни сохранил только две трубы (полностью построенных за средства РФ) из предполагавшихся четырех, при этом одна идет на внутренний турецкий рынок, а в Европу - только 15 млрд (это пока только спекуляция). Сама же Турция стремительно сокращает потребление российского газа, переводя закупки из трубы в СПГ третьих поставщиков, что уже отразилось на показателях.

Причем специфика "Турецкого потока" (а оба проекта теперь принципиально не окупаемы, хотя когда-то считалось, что они оправдают инвестиции в течение 25 лет) в том, что излишки газа из одной трубы невозможно перебросить на европейское направление в другую трубу - ведь транзитная труба в Европу только одна и имеет ограниченный объем.

Это означает, что излишки газа придется продавать Турции для того, чтобы... она заполняла им трубу ТАНАП из Азербайджана - конкурирующего "Турецкому потоку" проекта. В конечном итоге РФ будет конкурировать сама с собой, а получать доход будет турецкий президент Эрдоган, вновь остановивший российское наступление в Сирии. А между тем в 2020-24 гг. США планируют стать третьим, а то и вторым поставщиком газа в Европу, выдавливая с европейского рынка токсичный "Газпром".

Сколько тайги стоит панда

Но не газом единым дышал ПМЭФ-2019.

Так, на ПМЭФ китайцы сумели добиться немало преференций для своего лесного бизнеса в России. Например, появилось предложение создать на приграничном острове Большой Уссурийский (входит в городскую черту Хабаровска) офшорную зону, где будет располагаться "лесная биржа", а также площадки по проведению операций с крипотовалютами.

На лесной бирже зарегистрированные в офшоре китайские компании смогут покупать российский лес, спрос на который в Китае огромен. Выгода для китайцев и российских продавцов будет в том, что их освободят от налога на прибыль и дадут ряд других налоговых преференций. Сейчас иностранцы платят 5% c полученных дивидендов с прибыли.

Площадка для криптовалюты тоже будет востребована, ведь китайцы выводят деньги, заработанные на продаже своего ширпотреба в России, именно через конвертацию "серых" рублей в криптовалюты, которые затем обналичиваются в Гонконге.

При этом инициатором создания офшора являются не китайцы, как можно было подумать, а российское Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

Еще одной победой китайцев является договоренность о создании совместного предприятия по выращиванию и переработке сои там же, на Дальнем Востоке. Для реализации проекта китайцам отдадут 50 тыс. га земли дочерней компании китайской Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA). В результате сделки китайская JBA станет одним из крупнейших землевладельцев на Дальнем Востоке. Но лишь одним из...

Стоит напомнить, что в прошлом году еще более 2 млн га леса в Томской области было почти на полвека передано в аренду инвесторам из КНР. Согласно информации регионального новостного портала еще в декабре 2017 г. некое ООО "Международная инвестиционная компания Цзинье" стало победителем аукциона и получило право арендовать 137 тыс. га тайги в Томской области сроком на 49 лет. Стоимость аренды составила 1,26 млрд рублей, то есть всего 16 руб. за гектар в месяц.

Также, ранее некое ЗАО "РосКитИнвест" из КНР взяло в аренду более 1,5 млн га лесных угодий Тегульдетского, Верхнекетского и Каргасокского районов. Цифры просто устрашающие, а в общем же в долгосрочную аренду сдано не менее 5 млн га, все арендаторы - лесопромышленные компании, половина из которых - китайские.

Примечательно, что на те же 49 лет Китай сдавал в аренду Российской Империи Порт-Артур и Порт Дальний, и россияне уже считали эти территории своими, яростно защищая их от японцев. Ясно, что если после Путина Россия порвет кабальные договора аренды своей территории, то китайцев уже не удастся выдавить из Сибири без войны. Договора должны выполняться неуклонно - международное право встанет на защиту китайских инвесторов (несомненно, имеющих отношение к государству).

Так вот, взамен Си Цзиньпин предоставил Путину возможность... посмотреть на панд (с 1984 г. Пекин их не дарит - только временно сдает в аренду). Но если Китай платит за аренду одного гектара томской тайги 16 руб в месяц, то за аренду одной панды Московский зоопарк платит $83 333, или 5 416 666 руб. в месяц. То есть аренда одной панды эквивалентна аренде Китаем 338 541 гектара российской тайги.

Более того, Московский зоопарк не имеет права, например, стричь панду и продавать ее мех. На панду можно только смотреть. Между тем сам Китай активно подстригает арендованные им участки российской тайги, вырубая деревья, которых на одном гектаре примерно 1500 штук. Как известно, после китайских вырубок остается пустыня. Вместе с налогами и другими расходами один ствол дерева обходится китайцам всего в 5-6 руб. Причем если, к несчастью, арендованная панда помрет до истечения срока ее аренды и возврата домой, Московский зоопарк заплатит Китаю гигантскую неустойку. При этом за экологический ущерб от варварских вырубок тайги Китай ничего не платит России.

Си Цзиньпин, толсто потроллив Путина, назвал отношения России и Китая - представляющих собой явный образчик китайского колониализма, - "образцом для других стран". Это неудивительно. Россия играет в обновляющейся китайской внешней политике пусть и второстепенную, но важную роль.

Ведь если в силу наступательной политики США в Китае примут стратегическое решение о реальном создании зоны юаня, нынешнему руководству Китая необходимо прибирать к рукам, сортировать и осваивать окружающее "пространство". Чтобы не пойти дорогой других, неудачных проектов создания валютных зон, юань в случае создания собственной территории должен быть обеспечен ресурсами и экономикой как минимум сопоставимой с двумя другими крупнейшими экономиками мира - американской и европейской.

Но у КНР тогда должна появиться и еще одна зона - так называемого перспективного распространения. Территория, за которую ему предстоит вести борьбу с европейцами и американцами. Зона, куда будут сбрасываться противоречия между крупнейшими игроками, где и будут происходить конфликты разной типологии.

С одной стороны, Россия не может для Китая стать территорией, которую он вычеркнет как совсем бесперспективную (за аренду панды - миллион гектар леса, кто еще предоставит Пекину такие условия?). Но и в качестве части зоны юаня она выглядит очень бледно - тотально коррумпированное государство с обнищавшим населением и незаконченными вооруженными конфликтами, находящееся в половинчатой блокаде Запада (да и блокады со стороны Китая - в финансовом секторе и частично в судоходстве). А вот Россия как "фронтир", периферия, зона борьбы между США, Китаем и Европой - такая роль для нее сегодня выглядит вполне естественной.

А ПМЭФ-2019, по сути, закрепил нынешнее положение вещей - не говоря уже о том, что оскандалившись с Калви (министр финансов Антон Силуанов признал, что эта история ухудшила бизнес-климат в России, и это признание прозвучало на главном инвестиционном форуме!), а также закрыв уголовное дело против Голунова, Путин опять продемонстрировал свою слабость. Нарастание протестной волны и все более слабая перспектива прихода к власти в западных странах пророссийских элементов уже к осени выведет российский режим на новый уровень нестабильности. Так что Путину скоро станет не до инвестиций, даже бумажных. А вот Киеву стоит задуматься о том, продолжит он находиться в пределах европейского фронтира или вернется в сточную канаву евразийской Африки, в которую готовы превратить РФ Китай и Запад.

Максим Михайленко, «Деловая столица»