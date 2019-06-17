Дипломатия маленькой страны 3 Виталий Портников, «Детали»

17.06.2019, 10:25

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Виталий Портников

В чем причина молдавского кризиса?

Одного визита посла Соединенных Штатов в Республике Молдова Дерека Хогана в офис удерживающей власть в этой бывшей советской республике Демократической партии хватило для того, чтобы правительство заявило о своей отставке, его сторонники прекратили блокировать министерства и ведомства, некоронованный монарх Молдовы олигарх Влад Плахотнюк покинул страну, а Конституционный суд отменил все свои решения, которые объявляли вне закона решения парламента о формировании нового правительства.

Еще за несколько часов до этого визита могло казаться, что события будут развиваться в совершенно ином русле, установившееся в Молдове двоевластие приведет в лучшем случае к досрочным выборам, а в худшем — к настоящей общественной конфронтации. Правительству, которое контролировал Влад Плахотнюк, подчинялись силовые структуры, и после назначения второго начальника полиции ни к чему хорошему это привести не могло. Это правительство и после своей фактической отставки продолжало принимать решения, нередко очень громкие — например, о переносе молдавского посольства в Иерусалим. И понятно, что столь важное решение, сделанное буквально в последний момент, было рассчитано на понимание даже не Иерусалима, а Вашингтона.

Однако послу США удалось разрешить ситуацию за несколько минут. Мы точно не знаем, как, но мы видим результат.

При этом, приезд посла был отнюдь не первым иностранным вмешательством в молдавскую политику. Пророссийских социалистов, зависящих от политической и финансовой поддержки Кремля, и ориентирующуюся на Запад коалицию ACUM принудили к сотрудничеству высокопоставленные чиновники из Москвы, Вашингтона и Брюсселя. И даже в час формирования нового правительства в зале заседаний парламента вместе с депутатами присутствовали главы дипломатических ведомств США и России, а также Еврокомиссии. Они не просто напоминали депутатам об их обязательствах перед иностранными посредниками, но и защищали их от возможных ударов старой власти, объявившей парламент распущенным и отключившей свет в здании.

Некоторые мои молдавские коллеги, которым я напоминаю эти удивительные подробности формирования их новой власти и бегства старой, утверждают, что иначе бы вообще ничего не получилось, что это — дипломатия маленькой страны.

Что ж, я знаю другую маленькую страну, которая зависит от международного понимания куда больше, чем Молдова. Но просто перенесите молдавскую ситуацию на израильскую почву — в любой период истории страны. Просто представьте, что чиновники из Вашингтона или Брюсселя рассказывают лидерам израильских партий, какие коалиционные союзы им следует заключать. Просто представьте себе посла Соединенных Штатов в офисе «Ликуда» с объяснениями относительно легитимности правительства. Просто представьте себе Высший суд справедливости Израиля, решения которого зависят не от закона, а от политической конъюнктуры.

Не представляете? Зато представляете, что дипломатия маленькой страны — это жесткое отстаивание своих интересов перед любым большим игроком, другом или врагом.

А почему это так? А потому, что отцы-основателя Израиля стремились выстроить эффективные институции, а граждане страны точно понимали, зачем им еврейское государство. Тогда как многим политикам на постсоветском пространстве институции нужны только в качестве рычагов для обогащения. А граждане, так и не увидевшие, чем отличается жизнь в СССР от жизни в суверенной стране, от одних выборов к другим заводят в парламент то жуликов, то проходимцев, то предателей.

Молдавские социалисты не скрывают своих симпатий к России — стране, которая фактически оккупирует часть их территории последние 28 лет. Именно представителя пророссийской партии молдаване избрали своим президентом, именно его партия имеет больше всего депутатов в новом парламенте. И я не спрашиваю, как такое государство может работать. Я спрашиваю, как оно вообще может существовать?

На предстоящих парламентских выборах в Украине неплохой результат обещают «Оппозиционной платформе», лидеры которой совсем недавно ездили в Москву, встречались с премьер-министром Дмитрием Медведевым и делали вид, что нет ни российской оккупации Крыма и Донбасса, ни войны. Как может жить государство, одна часть граждан которого хочет его развития, а другая — демонтажа?

Это противоречие — главная проблема всего постсоветского пространства. Слишком мало институций, слишком мало патриотов, слишком много коррупции, слишком много потребителей. И в результате все решает его превосходительство американский посол.

Виталий Портников, «Детали»