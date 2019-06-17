Лукашенко в капкане, или Не играйте с империей 12 Александр Класковский

17.06.2019, 19:06

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Две ошибки белорусского диктатора.

Неужели Кремль почти дожал? Подходы Москвы и Минска в вопросах «интеграции» сблизились на 90%, заявил российский министр экономического развития Максим Орешкин. Несколько недель назад белорусский премьер Сергей Румас говорил, что так называемое углубление интеграции согласовано на 70%.

Орешкин подчеркивает, что обсуждение идет строго в рамках союзного договора, подписанного в 1999 году. Но в том-то и фишка, что тогда молодой Александр Лукашенко подмахнул документ, реализация которого грозила и сегодня грозит Беларуси потерей суверенитета.

Злые языки поговаривают, что амбициозный «славянский витязь» Лукашенко метил на место старого больного Бориса Ельцина. Но место занял цепкий Владимир Путин, который стал форсировать вопрос элегантного поглощения Беларуси под маркой «братского единения».

Так Беларусь оказалась в капкане вместе с вождем. Правда, первые атаки Кремля в минувшем десятилетии Лукашенко отбил. Всеми правдами и неправдами отбоярился от единой валюты, заявив журналистам, что за зарплатой в Кремль ездить не собирается.

Не хотите? Тогда сосите лапу

Но Москва, похоже, именно к этому хочет сейчас принудить. Белорусские начальники молчат, как партизан на допросе, насчет конкретики переговоров. А вот московские деятели несколько словоохотливее. В минувшую пятницу глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подтвердила, что переговоры с Беларусью о переходе на единую валюту ведутся (оговорившись, что они еще на начальной стадии).

При этом ежу понятно, что де-факто речь идет о переходе на российский рубль. После чего поглощение белорусской экономики (составляющей лишь несколько процентов от российской), а потом и всей страны с потрохами станет делом техники.

Причем сейчас отбиться намного труднее. Раньше Москва хоть и напоминала временами, что не грех бы достроить Союзное государство, но продолжала щедро подпитывать белорусскую экономику. А теперь – дудки! Отказалась компенсировать последствия налогового маневра в своей нефтянке (а это грозит белорусскому бюджету потерей почти 11 млрд долларов до 2024 года), подвесила обещанные кредиты, темнит с ценой газа с 2020 года, придирается к белорусскому продовольствию и пр.

Короче, вопрос поставлен ребром: или продвинутая интеграция, или сосите лапу.

Две ошибки белорусского вождя

Первая ошибка Лукашенко была в том, что он понадеялся обхитрить империю, затеяв с ней игру в «братскую интеграцию». Но эпоха «нефти за поцелуи» закончилась. Империя решила встать с колен, показала свою хватку на Грузии, Украине, а теперь вот взяла в оборот и Минск.

Вторая ошибка Лукашенко в том, что он надеется как-то разрулить ситуацию с Путиным, не проводя реформ и не подключая народ.

Но без трансформации страшно привязанная к ресурсам и рынку России белорусская экономика будет слабеть, а значит, будет таять и ресурс сопротивления кремлевскому нажиму. Без сильного политического класса и мощного, национально сознательного гражданского общества не будет духовных гарантий независимости.

Однако правящий Беларусью четверть века Лукашенко очевидно боится дать отмашку на реформы и открутить гайки в общественно-политической сфере. Ведь могут зашататься устои личной власти. Так что – тащить и не пущать. Назначая на прошлой неделе нового министра внутренних дел, глава государства дал красноречивый наказ: «Тот, кто заслуживает по башке или по морде, – должен получить».

Страны Балтии на рубеже 1990-х использовали исторический шанс, чтобы оторваться от империи. Да, рай земной не построили, но зарплаты там в разы выше белорусских, и шантажировать вентилем эти государства ЕС и НАТО Москва уже не может.

В белорусском же случае петля надежна, и Кремль не торопится. Не грозит танками и зелеными человечками. Он издевательски вежлив: а помните бумаженцию, которую подписали на излете прошлого тысячелетия? Ну так что, будем сближаться или строить из себя оскорбленную невинность?

Не бывает «братской интеграции» с империей. Дай мизинчик – откусит руку.

Александр Класковский, belsat.eu