«Прибыль я установил 280%»: в суде рассматривают иск против завышавших тарифы таксистов. 11 18.06.2019, 19:09

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Это первый такой процесс в Беларуси.

В суде Заводского района Минска начали рассматривать гражданское дело по иску регионального общества защиты потребителей против фирмы-перевозчика автомобилями такси «Киттакс». Юристы общества считают, что «тарифы на перевозку такси фирмы неправомерно завышены». Это первый такой процесс в Беларуси, передает tut.by.

Фото: tut.by

— При формировании цен на оказание услуг такси перевозчики применяют свободные тарифы. Вместе с тем, свободная цена складывается под воздействием спроса и предложения в условиях свободной конкуренции, однако тарифы «Киттакс» на 800% превышают среднерыночные цены — это неправомерное завышение, оно не согласуется с уровнем тарифов, сложившихся на рынке, — объяснил причину иска в начале заседания Дмитрий Малец, заместитель председателя правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей».

Фото: tut.by

Истец считает, что водители-перевозчики кроме того, что размещают свои тарифы на видном месте, должны объявлять о них пассажиру. Кроме того, пассажир может узнать от водителя, какой будет ориентировочная стоимость поездки (пункты 159 и 169 Правил автомобильных перевозок пассажиров).

Фото: tut.by

В своем иске Региональное общество защиты потребителей просит суд признать действия «Киттакс» в сфере перевозок противоправными, а также обязать ответчика прекратить противоправные действия в отношении своих клиентов.

Ответчик — Игорь Кибардин, директор предприятия «Киттакс», с предъявленным иском не согласился.

— С чего вы взяли, что водитель должен устно объявлять установленные на перевозки тарифы? — интересуется он у истца.

— Согласно статье 159 Правил автомобильных перевозок, «размер платы за подачу автомобиля-такси по заказу, посадку в автомобиль-такси, тарифы за 1 км пробега и 1 час простоя объявляются пассажиру автомобильным перевозчиком или диспетчером такси» и части 2 статьи 10 закона «О защите прав потребителей» — исполнитель обязан оказывать содействие потребителю в свободном выборе услуги, — объясняет юрист.

— А в чем вы видите противоправность действий ответчика? — спрашивает судья у представителя общества защиты прав потребителей.

— По закону гражданские правоотношения должны основываться на добропорядочности и разумности, никому нельзя действовать с намерением причинить вред другому лицу. Свободный тариф, по которому работает фирма, должен складываться под воздействием спроса и предложения в условиях свободной конкуренции. Сегодня средний тариф в такси — 64 копейки за километр пути, у «Киттакс» — 5 рублей. Перевозчик должен доводить информацию о тарифах до пассажиров. А если пассажир сел на заднее сиденье и не видит табличку из-за спинки переднего сиденья, а водитель молчит, — какое же это содействие? Это недобросовестные действия…

Фото: tut.by

Директор «Киттакс» Игорь Кибардин рассказал, что фирма его работает уже пять лет. В штате предприятия 13 человек, из которых 9 водителей работают на полную ставку. Есть еще 9 таксистов, которые занимаются перевозками в качестве подработки, а значит, неполную смену. Большая часть таксистов работает по тарифам диспетчерских служб 135 и 7788, но двое берут пассажиров от борта в местах большого скопления людей и везут их по повышенным тарифам, которые официально утверждены на фирме.

Кстати, Вадим, который за поездку в полтора километра потребовал с пассажирки 73 рубля, в компании уже не работает: уволился по соглашению сторон. Хотя директор признается: расстались, потому что ему надоело слушать жалобы на водителя.

— Табличка с тарифами, напечатанными крупным шрифтом, висит впереди и посередине — так, чтобы ее было видно пассажирам сзади. Мы ничего не скрываем, зачем нам проблемы с милицией? Если пассажир интересуется тарифами и спрашивает, во сколько обойдется поездка, водитель сообщает. Не спрашивает — водитель сам не говорит, мы считаем, что пассажир посмотрел, увидел и все понял. Но никто насильно их в салон не усаживает.

Водители, которые работают в «Киттакс», сами выбирают тарифы, по которым они будут работать.

Фото: tut.by

— Если заказы берешь от диспетчера, где тарифы на перевозку ниже, то работать надо целый день, пробеги у авто очень большие. Те, кто работает от борта, могут выполнить одну перевозку в день, и на этом смена закончилась. У таких авто пробег в месяц около 300 км, чтобы машина работала прибыльно, надо использовать другой тариф. Каким он будет — решал я как руководитель.

Например, прибыль на минивэне Вадима была 280%, на легковом авто — 50%. Однако сейчас, когда Вадим уволился, тарифы, по которым он ездил, компания больше не применяет.

В качестве представителя общественности в суде выступил председатель Октябрьской районной организации Минска «Белая Русь» Максим Крупейченко.

— Перевозки пассажиров такси, которые заканчиваются огромными суммами, не редкость в нашем районе, ведь на нашей территории вокзал, аэропорт. В общественную приемную начали жаловаться граждане на тарифы перевозчиков. Вся эта ситуация негативно отражается на всей сфере перевозок пассажиров. А ведь впереди у нас II Европейские игры…

По ходатайству истца в суд будут вызваны пассажирка, которую авто, работающее на «Киттакс», перевезло по «прибыльным» тарифам, и уволенный водитель Вадим.

Заседание продолжится на следующей неделе.