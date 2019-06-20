В Молдове выяснили, как и куда бежал олигарх Плахотнюк 20.06.2019, 15:06

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Владимир Плахотнюк

Фото: ТАСС

Лидер «Демократической партии» хотел улететь из страны, но решил выехать автомобилем.

Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе подтвердил, что лидер "Демократической партии" Владимир Плахотнюк 14 июня выехал в Украину через Приднестровье, а оттуда вылетел в Лондон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Нэстасе отметил, что, согласно оперативной информации, Плахотнюк выехал в Украину на автомобиле марки Mercedes. Из Украины он вылетел в Лондон.

По словам министра внутренних дел, Плахотнюк еще до официальной отставки правительства Филиппа заказал частный самолет, который ждал его в Кишиневском аэропорту. Но опасаясь, что его могут поймать, решил уехать из страны на автомобиле через Приднестровье.

Напомним, в Молдове депутаты парламента создают следственную комиссию относительно попытки путча Демократической партией через Конституционный суд и Генпрокуратуру.