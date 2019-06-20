Зарядка для ума: за какое время наполнится бак? 6 20.06.2019, 15:08

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Испытайте себя.

Новая загадка - для любителей физики и математики, которую опубликовала русская служба BBC. Желаем удачи!

Загадка:

Две раздельные трубы, А и Б, подают воду с постоянной скоростью в большой бак для воды.

Труба А может наполнить пустой бак за один час 20 минут. Труба Б наполняет бак за два часа.

Если две трубы будут подавать воду одновременно, за какое время бак будет наполнен?

Посмотреть ответ можно здесь.