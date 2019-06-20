закрыть
20 июня 2019, четверг, 16:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Зарядка для ума: за какое время наполнится бак?

6
  • 20.06.2019, 15:08
  • 1,507

Испытайте себя.

Новая загадка - для любителей физики и математики, которую опубликовала русская служба BBC. Желаем удачи!

Загадка:

Две раздельные трубы, А и Б, подают воду с постоянной скоростью в большой бак для воды.

Труба А может наполнить пустой бак за один час 20 минут. Труба Б наполняет бак за два часа.

Если две трубы будут подавать воду одновременно, за какое время бак будет наполнен?

Посмотреть ответ можно здесь.


популярное за неделю

Мнение

Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип
Раўненне — на Быкава!
Раўненне — на Быкава! Сяргей Законнікаў