Вокалист Neuro Dubel в больнице: Мы отыграем еще не один десяток концертов 20.06.2019, 20:42

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Фото: euroradio.fm

Друзья посетили раненого ножом Юрия Наумова в больнице.

Друзья посетили раненого ножом вокалиста Neuro Dubel Юрия Наумова в больнице. Музыканта перевели из реанимации. Он находится в сознании и передаёт привет всем фанатам "Нейро Дюбеля":

"Все ОК, пацаны. Hell's Bells! Мы отыграем ещё не один десяток концертов!" — говорит Наумов.

Как стало известно Еврорадио, вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов 18 июня попал в больницу с ножевыми ранениями. Наумову сделали несколько операций, угроза жизни миновала.

Концерт Neuro Dubel на фестивале "Купальскае кола", запланированный на 23 июня, отменён не будет. Об этом рассказал гитарист группы Виталий Абрамович. По его словам, группа репетирует без фронтмена. Исполнять песни "Нейро Дюбеля" будут музыканты других белорусских групп — друзья Александра Куллинковича, безвременно ушедшего из жизни прошлым летом.

Юрий Наумов, известный фанатам группы как Паскуда, один из вокалистов Neuro Dubel. 28 июня ему исполнится 47 лет. В Neuro Dubel он пришел в 1991 году. После смерти лидера группы Александра Куллинковича Юрий стал единственным фронтменом групп Neuro Dubel и "ВелосипедистоВ".