Вышли три книги произведений Василя Быкова на украинском языке 1 21.06.2019, 14:36

Василь Быков

Выход книг приурочен к 95-летию белорусского писателя.

К 95-й годовщине со дня рождения Василя Быкова и к 75-ти летию освобождения Беларуси и Украины вышли три книги произведений народного писателя Беларуси в переводе на украинский язык.

Рассказывает «Радыё Рацыя» председатель Союза белорусских писателей Борис Петрович:

- Ежегодно выходят новые фильмы, снятые по его произведениям. Мы об этом каждый раз вспоминаем. Выходят книги в Беларуси и за пределами Беларуси. Есть приятная новость - в этом году в Украине вышло сразу три книги в переводе на украинский язык. В том числе и книга «Мёртвым не баліць», которая может самая автобиографическая книга Быкова. Спасибо большое Вячеславу Рагойше и Татьяне Карбжицкой, которые сделали эти переводы и все, чтобы эти книги вышли в Украине.