Для любителей вредной пищи придумали специальный браслет 1 21.06.2019, 18:57

Будет бить током, если скушаете гадость.

Похудение – процесс сложный и нередко многие обладатели лишних килограммов не достигают поставленной цели, для чего придумали революционный гаджет.

Об этом пишет unian.net.

На Amazon стартовали продажи браслетов Pavlok 2, которые предостерегают своих владельцев от вредной пищи при помощи тока. По словам производителя, как только человек ест вредную пищу, курит или прибегает к прочим вредным привычкам, он тут же получает разряд током.

Управляет работой браслета специально установленное на мобильный телефон или другое портативное устройство приложение, которым также могут воспользоваться и близкие, если вашей силы воли окажется недостаточно. За столько полезный гаджет просят $199, а его владелец в нагрузку к привлекательному внешнему виду получает разряды током, напряжением в 350 вольт.